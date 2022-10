Ci sono già grandi aspettative nei confronti del Black Friday 2022 in Italia, considerando il fatto che il recente Prime Day di Amazon ha stuzzicato la curiosità del pubblico in vista dell’evento solitamente in programma a fine novembre. Nessuna sorpresa su quando inizia, visto che oggi possiamo confermare le voci dei giorni scorsi grazie anche a MediaWorld. Una conferma esplicita sul fatto che le offerte più allettanti scatteranno il prossimo 25 novembre, a 24 ore dal Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Il tutto, come sempre in nome di una tradizione che trae spunto dagli Stati Uniti.

Focus su MediaWorld e sul Black Friday 2022: capiamo quando inizia in Italia e nel resto del mondo

Le indiscrezioni delle scorse settimane, in effetti, sono diventate notizie ufficiali. Mancano circa 40 giorni all’evento e, come accennato, un segnale ufficiale ci arriva anche da MediaWorld, con cui possiamo cerchiare una data in rosso sul calendario come si nota dall’apposita pagina che è stata lanciata sul sito dello store. Al di là del via alle promozioni, come sempre avviene in questi casi occorrono note aggiuntive per farsi trovare pronti al momento giusto, in quanto ci apprestiamo a vivere ben più di un weekend di opportunità qui in Italia.

Nello specifico, è probabile che per tutta la settimana ci possano essere offerte a tempo. Sia all’interno del sito di MediaWorld, sia nello store fisico. Questo l’indirizzo che abbiamo preso negli ultimi anni e nulla lascia pensare che le cose possano cambiare con il Black Friday 2022. Insomma, con il trascorrere del tempo quella che inizialmente era iniziativa quasi esclusiva di Amazon è stata poi estesa ad altri rivenditori. Resta da capire se toccheremo con mano alcune novità extra quest’anno.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni per il pubblico che attende il Black Friday 2022 di MediaWorld. Almeno sappiamo quando inizia.