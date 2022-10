Occorre fare molta attenzione all’orario delle repliche della MotoGP, considerando il fatto che il Gran Premio d’Australia andrà in scena nella notte tra sabato e domenica, quando in Italia saranno le 5 del mattino. Al di là del fatto che si possa essere appassionati o meno, si tratta per forza di cose di un orario proibitivo per tante persone. Ecco perché occorre qualche informazione aggiuntiva per tutti, rispetto a quanto vi abbiamo riportato ad inizio settimana con un altro articolo sul nostro magazine. Vediamo come stanno le cose, in attesa di altri riscontri.

Focus sull’orario delle repliche della MotoGP dopo il Gran Premio d’Australia di domenica mattina

Senza girarci troppo intorno, quali sono le informazioni da annotare a proposito dell’orario repliche della MotoGP dopo il Gran Premio d’Australia? Due i discorsi da approfondire in questo specifico contesto. Se da un lato è chiaro che la diretta sarà un’esclusiva di Sky, al via come accennato alle 5 del mattino di domenica, le riproposizioni della gara offriranno numerose alternative al pubblico. Nello specifico, l’emittente a pagamento prevede repliche ogni tre ore fino al primo pomeriggio di domenica, dando l’occasione a tutti coloro che si sveglieranno con calma.

In sostanza, appuntamento con l’orario delle repliche della MotoGP all’interno di finestre molto lineari. Le riproposizioni ci saranno sui canali di SkySport alle 8, alle 11 e alle 14. Insomma, avrete l’imbarazzo della scelta. In chiaro, invece, l’occasione vi verrà concessa da TV8, con differita inserita nel palinsesto alle 14.15. Inutile dire che per evitare spoiler fino alla replica a voi gradita sarà necessario tenere lontano dalla propria vista smartphone ed altri dispositivi che potrebbero farvi apparire prima del tempo l’ordine di arrivo.

Resta il fatto che ora avete tutti gli strumenti del caso per valutare le alternative in merito alle repliche della MotoGP.

