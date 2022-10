Il OnePlus Nord N300 dovrebbe arrivare il prossimo mese di novembre ed essere spinto da un processore MediaTek, oltre ad avere uno schermo con refresh rate a 90Hz. Il device dovrebbe essere compatibile con il sistema di ricarica a 33W (nel caso sarebbe il primo terminale middle-range, facente parte della fascia economica al di sotto dei 300 euro, a presentare la caratteristica, visto che il suo predecessore si ferma appena ai 18W).

Stiamo parlando comunque di tecnologia lontane rispetto ai 150W del OnePlus 10T, che comunque si configura come il top di gamma del produttore cinese. Il OnePlus Nord N300 può essere piuttosto paragonato con il OnePlus Nord N20, anch’esso compatibile con la ricarica a 33W ed appartenente pressoché alla stessa fascia di prezzo (intorno ai 282 dollari americani). Il OnePlus Nord N300 potrebbe anche includere uno schermo FHD+, 4GB di RAM e 64GB di storage interno con Android 11 (personalizzato con l’interfaccia proprietaria OxygenOS) ad occuparsi della gestione software. Un device senz’altro interessante, anche se mancano diversi dettagli per chiudere il cerchio, tra cui tutti quelli relativi al comparto multimediale, che purtroppo ancora mancano (non possiamo comunque pensare che il telefono presenti chissà quale fotocamera, ma piuttosto una soluzione in linea con la fascia di prezzo cui appartiene, ovvero quella non superiore ai 300 euro, che riesce quasi sempre a fare la sua buona figura).

A voi un telefono con le specifiche finora descritte per il OnePlus Nord N300 potrebbe fare comodo in qualche modo? In fondo avere a disposizione un telefono corazzato e che non costi nemmeno troppo non è affatto male, diciamoci la verità. Ad ogni modo, fatecelo sapere, se vi va, lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.

