Perché ancora non funziona il Registro delle Opposizioni e nonostante l’iscrizione andata a buon fine si continuano a ricevere chiamate fastidiose dagli operatori di telemarketing? La presente domanda è la stessa dai mesi estivi, ossia da quando il servizio per la tutela dei consumatori è partito in riferimento ai numeri telefonici mobili. Da allora, non tutto è andato proprio per il verso giusto e sull’argomento si è appena pronunciato Agostino Ghiglia, componente del Garante, in un’intervista a Today.

La prima cosa da fare è certamente ricordare le modalità di funzionamento delle del Registro delle Opposizioni. Con l’iscrizione, i numeri fissi e mobili vengono iscritti ad un elenco che tutti gli operatori sono tenuti a consultare ogni 15 giorni per sincerarsi di chi ha negato il consenso per il contatto. Almeno sulla carta, l’iscrizione è a tempo indeterminato ma Agostino Ghiglia ricorda quanto segue: online, consapevolmente o inconsapevolmente, in molti potrebbero aver fornito un consenso specifico per l’utilizzo del loro recapito. La specifica casistica potrebbe essere più frequente di quanto immaginiamo nel momento in cui si sottoscrivono servizi, abbonamenti, carte fedeltà e si danno gli innumerevoli consensi online.

Se non funziona il Registro delle Opposizioni ancora, le cause possono pure essere ricondotte a ad una condotta illecita di alcuni call center. Questi possono operare con numeri fittizi e chiamate automatizzate (quelle con la voce robotica per intenderci). Questo tipo di attività è difficilmente rintracciabile a priori e le vittime dell’abuso dovrebbero sempre sporgere la loro personale denuncia al Garante attraverso i relativi canali ufficiali. Per concludere, resta la problematica dei call center ubicati all’estero. In Italia si contano circa 1.400 aziende di call center in “outsourcing” e queste ultime possono chiamare gli italiani per le loro proposte commerciali, senza incorrere in alcuna sanzione. Meglio essere dunque consapevoli di tutte queste eccezioni per non incorrere in malintesi.

Continua a leggere su optimagazine.com