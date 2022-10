È di qualche ora l’annuncio ufficiale da parte di Netflix che ha comunicato il lancio del nuovo piano base con pubblicità che farà il suo esordio anche in Italia. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante che il colosso statunitense, noto per la sua distribuzione via Internet di film, serie TV e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, presenterà ai suoi clienti, ovvero l’abbonamento super economico (il primo dei tre proposti). Il nuovo piano ufficiale partirà dal prossimo 3 novembre in Italia dalle ore 17.00 e gli utenti si potranno abbonare a soli 5,49 euro, ma con diverse interruzioni pubblicitarie (unico tasto dolente). Andiamo a scoprire insieme i dettagli della nuova offerta.

Al nuovo piano più economico di Netflix potranno abbonarsi anche coloro che fino ad oggi usufruivano di uno più costoso. Il piano entry-level si chiama ‘Base con pubblicità’: i clienti che si abboneranno potranno vedere tutti i contenuti, dove al loro interno ci saranno alcune pubblicità. Il colosso americano, però, in un certo senso ha voluto tranquillizzare i clienti spiegando che le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e che saranno inserite prima e durante i film e le serie. Dunque, si tratta di uno strumento non molto invasivo dal punto di vista delle interruzioni.

A questo punto, andiamo a vedere cosa resta invariato e cosa cambia con il nuovo piano economico. Ciò che non subisce variazioni è l’ampia scelta di programmi televisivi e film di elevata qualità, l’esperienza di visione personalizzata, la disponibilità su un’ampia gamma di TV e dispositivi mobili e la facoltà di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento; ciò che invece cambia riguarda la qualità video fino a 720p/HD, una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora, un numero limitato di film e programmi TV non sarà più messo a disposizione degli utenti a causa di restrizioni relative alle licenze e non vi sarà alcuna possibilità di scaricare titoli. Questo è quanto spiegato nei dettagli da Netflix stesso.

