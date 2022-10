Presto i messaggi modificati subiranno un’ulteriore revisione da parte di WhatsApp. La novità pare essere stata inserita nella versione beta 2.22.22.14 per Android, che non è ancora pronta per il lancio globale. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, quando si effettua la modifica di un messaggio il nostro interlocutore verrà informato della questione. Tra l’altro, sembrano variare anche i tempi di modifica dei messaggi, allargando l’intervallo a 15 minuti.

C’è da dire che WhatsApp non assicura che il messaggio venga effettivamente modificato se il destinatario non tiene accesso il proprio smartphone entro un certo intervallo di tempo (una giornata o poco di più), proprio come accade già per i messaggi eliminati per tutti. Attendiamo fiduciosi il rilascio della funzione di modifica dei messaggi, che su WhatsApp in versione stabile non è ancora arrivata: dopo di che, sarà la volta dell’intervallo di tempo prolungato per quanto riguarda la modifica stessa dei messaggi, sempre che il destinatario, come sopra già ribadito, accenda il proprio dispositivo entro un certo lasso temporale (che non dovrà essere superiore ad un giorno o poco più) e dell’etichetta applicata ai messaggi modificati, cosa che permetterà al destinatario di sapere che il messaggio in questione è stato modificato dal mittente prima che potesse leggerlo (la stessa cosa che oggi accade con i messaggi eliminati per tutti, giusto per provare a spiegarci meglio circa quello di cui stiamo parlando).

Non si può di certo dire che il team di sviluppo di WhatsApp non ci stia dando dentro per migliorare l’esperienza utente offerta a chi ne fa utilizzo regolare o sporadico. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com