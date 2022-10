Il Napoli di De Laurentiis vola in Champions League a punteggio pieno e con la migliore differenza reti. La formazione di De Laurentiis si è messa alle spalle, dopo il quarto turno della principale competizione europea per club, l’aristocrazia del calci continentale.

Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, City – per non parlare di Liverpool ed Ajax stritolati negli scontri diretti – restano sbalorditi al cospetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis che sta recuperando anche posizioni sempre più brillanti nel ranking europeo (leggi di più).

La marcia trionfale del Napoli non ha conosciuto esitazioni in Champions League. Percorso netto per il Napoli che anche in Italia domina la scena con un dato statistico davvero ragguardevole: ben 14 uomini della rosa allestita da De Laurentiis e Giuntoli sono andati a segno. Una tempesta perfetta che si è abbattuta sulle rivali italiane ed europee.

“C’è uno spettro che si aggira per l’Europa” . Ed è il Napoli di De Laurentiis che è oggi l’outsider più accreditata per raggiungere la finalissima di Giugno 2023 magari con lo scudetto cucito sulle maglie. Voli pindarici? Certamente. La stagione è ancora lunga, anzi lunghissima. C’è la pausa imposta dal Campionato del Mondo e dopo una lunghissima ed estenuante volata nazionale ed internazionale. Ma il Napoli di De Laurentiis offre la nitida impressione di poter tener il passo fino all’epilogo della stagione.

Per intanto però possiamo incoronare il Napoli di De Laurentiis Campione d’Europa. E non soltanto sul terreno di gioco. Il Napoli è oggi un modello virtuoso che la Uefa dovrebbe assumere come parametro di riferimento per uscire dalla gravissima crisi economica che attanaglia il calcio continentale.

De Laurentiis ha dimostrato come sia possibile ottenere grandissimi risultati sportivi tenendo in ordine i bilanci della società: svecchiamento della rosa, riduzione del monte ingaggi, scouting internazionale, identità di gioco, impermeabilità rispetto a tossicità ambientali. Il Napoli trionfa in campo, sugli spalti (finalmente il DAM torna ai tempi d’oro) ed in banca con introiti sempre crescenti. De Laurentiis presidente campione d’Europa mentre altri club, Juventus e United gli esempi più clamorosi, tra problemi tecnici ed economici.

