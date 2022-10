Ai migliori album dei Krisma dobbiamo tanto, e non soltanto perché Christina Moser è stata l’ultima stella a splendere nel mondo dei vivi. Come spesso sosteniamo, ogni artista deve essere anche divulgatore, e i Krisma hanno fatto proprio questo. Prima Chrisma, poi Krisma, ma sempre genuini e riluttanti verso l’etichetta punk che la critica ha spesso loro attribuito per il look talvolta aggressivo e per il contesto storico in cui nacque il progetto. Del resto, anche Anna Oxa si presentò a Sanremo come una delle Banshee di Siouxsie Sioux ai tempi di Un’Emozione Da Poco, ricordate?

Dalla disco alla synthwave, dall’elettronica al pop: rispetto alla veramente scarsa attinenza con il ’77 estetico dei Sex Pistols, i Krisma hanno trovato giustizia nell’accostamento alla scuola teutanica dei Neu! e all’anima più tormentata di David Bowie, una corrente certamente più complessa di quella dei tempi in cui pogare non era visto di buon occhio dai gestori dei locali.

Chinese Restaurant (1977)

Quando esce Chinese Restaurant i Krisma sono ancora Chrisma e il loro new romantic nasce a Londra. Lo possiamo sentire in Lola, Black Silk Stocking, tutto tremendamente sexy e rivoluzionario per l’Italia.

Hibernation (1979)

Nord Europa allo stato puro, ma anche sesso e suicidio. Basterebbe questo per descrivere Hibernation, trainato da singoli come Aurora B. che è anche il primo videoclip in Italia che non sia un focus narcisista sui soli interpreti.

Cathode Mamma (1980)

Cathode Mamma segna la svolta elettropop dei Krisma, che ora si trascrivono proprio “krisma”. Con loro c’è Hans Zimmer alle tastiere, un arricchimento su un progetto già ricco che segna per sempre il percorso di Christina Moser e Maurizio Arcieri.

The Best (2001)

L’avvento di Internet riaccende l’interesse dei media verso i Krisma, che scelgono di rimettersi in gioco rivisitando i loro più grandi successi. Per questo The Best, con questo ritorno alle scene, non può mancare tra i migliori album dei Krisma.

