Siete alla ricerca dei migliori accessori per rendere il vostro iPhone 14 ancora più efficiente e pratico? Allora ecco uno sguardo a quelli che sono i prodotti più venduti sul mercato nel corso degli ultimi mesi.

Pellicola protettiva schermo in vetro temperato

Uno degli accessori più venduti è senz’altro rappresentato dalle pellicole protettive per lo schermo, che vengono realizzate in vetro temperato. Nel caso del prodotto in questione, si tratta di pellicole protettive che sono state realizzate appositamente pensando alla massima salvaguardia possibile dell’iPhone 14. L’applicazione di tali pellicole risulta essere molto semplice e pratica anche per chi è inesperto con tali lavori manuali.

Caricatore wireless 3-in-1

Un accessorio che può tornare utile in numerose occasioni: prima di tutto per via della sua ampia compatibilità e, in secondo luogo, per il fatto di poter essere regolato in relazione all’angolo di supporto. Può diventare anche una pratica ed efficiente stazione di ricarica da posizionare sul proprio comodino, evitando ogni tipo di problema e fastidio con l’uso di cavi oppure di caricabatterie che, dal punto di vista estetico, sono a tutti gli effetti un pugno nell’occhio.

Caricabatterie wireless magnetico per auto

Sognate un caricabatterie senza fili per la vostra che sia resistente e dotato di un aggancio pratico e solido? Allora questo modello si può considerare la soluzione perfetta, dato che i magneti sono dotati di una forza di tenuta che arriva a toccare i 1400 chili. Qualsiasi frenata, urto e altre situazioni simili, di conseguenza, non lo smuoveranno minimamente.

Offerta ESR HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto, Ricarica... Ricarica Veloce: La gestione intelligente del calore ti permette di...

Fissaggio Magnetico Sicuro: I forti magneti sorreggono fino a 1.400 g,...

Caricabatterie da muro

Per chi non vuole rinunciare alla comodità di avere sempre a disposizione un caricabatterie da muro, visto che magari in ufficio ci può essere l’esigenza di dover ricaricare il proprio iPhone, allora questo prodotto è quello che spicca maggiormente per compatibilità ed aspetto estetico, oltre che prestazioni garantite.

Offerta 【Certificato MFi】Caricabatteria da muro per caricabatterie rapido... 【Caricabatterie rapido PD 3.0 per iPhone】 Caricabatterie rapido...

【Cavo certificato MFi】 Con il chip MFi, il cavo USB-C fornisce la...

Apple custodia MagSafe in silicone

Ecco un’ottima custodia che è stata disegnata appositamente dal colosso di Cupertino per l’iPhone 14. Questa custodia MagSafe è stata creata in silicone, il materiale più adatto per garantire un alto livello di protezione, ma al contempo anche tendere un occhio al lato estetico, piuttosto elegante nel suo complesso.

La parte esterna in silicone è piuttosto liscia ed è piacevole anche al tatto, mentre spostandosi internamente, è da rimarcare la presenza di una fodera realizzata in microfibra piuttosto soffice, che aumenta ancora di più l’efficacia della protezione. La presenza dei magneti rende poi ancora più pratica questa custodia, dal momento che si può agganciare senza problema e ne trae beneficio pure la ricarica wireless. Nel caso in cui il proprio iPhone 14 sia scarico, è sufficiente appoggiarlo direttamente sull’alimentatore MagSafe oppure su una base certificata e la ricarica sarà estremamente rapida.

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro - Mezzanotte... L’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto, mentre la...

Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con...

