Il 14 ottobre 1997 Nimrod dei Green Day rappresentò quel momento in cui ogni artista si assume il rischio di continuare dopo il successo commerciale di un’opera precedente. Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt avevano su di loro aspettative altissime, visto il successo di Dookie (1994) contenitore di successi come Basket Case, When I Come Around e Welcome To Paradise.

Nimrod dei Green Day compie 25 anni

Giovanissimi e già nel tritacarne del mercato discografico, i cerberi di Berkeley se l’erano cavata con un altro buon album come Insomniac (1995), trainato da brani di ottima qualità come Geek Stink Breath, Walking Contradiction e Stuck With Me. Eppure, prima di Nimrod, Billie Joe e soci sentivano fortemente la paura di fallire nel percorso.

Paura, questa, che divenne motivatrice per lavorare sull’album successivo. I Green Day decisero di comportarsi da cantautori e così misero da parte, per alcuni aspetti, lo schema-canzone che li aveva resi popolari in tutto il mondo per puntare quindi sulla spontaneità e una maggior cura dei testi e dei suoni. Nimrod fu il risultato di questo intenso lavoro di introspezione.

Lo giustificarono brani come Hitchin’ A Ride – violento come pochi – Nice Guys Finish Last, Redundant e soprattutto l’intensissima Good Riddance (Time Of Your Life). Oggi Nimrod dei Green Day compie 25 anni e per questo la band ha scelto di celebrare l’anniversario annunciato Nimrod XXV, edizione deluxe del disco con tante perle per i fan.

Nimrod XXV: la tracklist e la data di uscita

Ancora, i Green Day hanno lanciato l’inedito You Irritate Me, che insieme a Tre Polka è una canzone mai rilasciata prima. Il cofanetto include 3 album: il disco originale, le demo e una tracklist dal vivo. Ecco tutto ciò che troveremo in Nimrod XXV:

Nimrod

01 Nice Guys Finish Last

02 Hitchin’ A Ride

03 The Grouch

04 Redundant

05 Scattered

06 All The Time

07 Worry Rock

08 Platypus (I Hate You)

09 Uptight

10 Last Ride In

11 Jinx

12 Haushinka

13 Walking Alone

14 Reject

15 Take Back

16 King For a Day

17 Good Riddance (Time of Your Life)

18 Prosthetic Head

Nimrod Demos

01Nice Guys Finish Last

02 Place Inside My Head

03 The Grouch

04 Walking Alone

05 Jinx

06 Alison

07 Espionage

08 You Irritate Me

09 Tre Polka

10 When It’s Time

11 Desensitized

12 Texas Chain Saw Massacre

13 Reject

14 Black Eyeliner

Live at the Electric Factory, Philadelphia: November 14 1997

01 Going To Pasalacqua

02 Welcome To Paradise

03 Geek Stink Breath

04 Nice Guys Finish Last

05 Hitchin’ A Ride

06 The Grouch

07 Chump

08 Longview

09 2000 Light Years Away

10 Brainstew

11 Jaded

12 Knowledge

13 Basket Case

14 She

15 Fu*k Off and Die

16 Paper Lanterns

17 Scattered

18 Prosthetic Head

19 When I Come Around

20 Good Riddance

Nimrod XXV sarà fuori il 27 gennaio 2023 e sarà disponibile nel formato 3 CD, e in vinile nero o argento in tiratura limitata. Di seguito il testo e la traduzione di You Irritate Me, uno degli inediti che troveremo nella versione deluxe di Nimrod dei Green Day.

Testo

[Verse 1]

You, you irritate me

Like a tick on a dog’s di*k gnawing at my veins

I can’t stand your face

You’re an ugly motherfu*ker that’s taking up too much space [Chorus]

You’re a waste (waste), waste of flesh to me

And no one really wants you

You’re a waste (waste), waste of space to me

So rot in hell [Verse 2]

You, you irritate me

Like a tick on a dog’s di*k gnawing at my veins

I can’t stand your face

You’re an ugly motherfu*ker that’s taking up too much space [Chorus]

You’re a waste (waste), waste of flesh to me

And no one really wants you

You’re a waste (waste), waste of space to me

So rot in hell [Chorus]

You’re a waste (waste), waste of flesh to me

And no one really wants you

You’re a waste (waste), waste of space to me

So rot in hell

