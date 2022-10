È stato protagonista di diversi rumors negli ultimi giorni, ma adesso il nuovo Honor X40 GT è pronto al debutto in via ufficiale. Si tratta di uno smartphone di fascia premium progettato per tutti gli appassionati di gaming. Il potente dispositivo può vantare di un particolare sistema di raffreddamento 3D a 13 strati che andrà rendere migliore qualsiasi esperienza di gioco ed un rilevante aumento della precisione e della sensibilità del tocco sul display. Andiamo a vedere quali sono le principali specifiche tecniche del nuovo device dell’azienda cinese.

L’Honor X40 GT presenta un display TFT LCD da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2388 × 1080 pixel),con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e touch sampling rate a 480 Hz. È alimentato da un SoC Snapdragon 888 di Qualcomm con GPU Adreno 660, supportato da 8GB o 12GB di memoria RAM LPDDR 5 e 256GB di storage interno UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico presenta una tripla fotocamera posteriore dotata di un sensore principale da 50MP (f/1.8), un sensore di profondità da 2MP (f/2.4) e un sensore macro da 2MP (f/2.4); la fotocamera anteriore è da 16MP (f/2.45). Il nuovo smartphone, pensato per il gaming, è dotato di un supporto Dual SIM (con schede nano + nano) e delle seguenti tipologie di connessione: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, 2×2 MIMO, Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + AGPS + GLONASS/Beidou/Galileo ed NFC.I

Il potente Honor X40 GT integra anche un sensore per le impronte digitali posto lateralmente e utilizza il sistema operativo Android 12 basato sull’interfaccia Magic UI 6.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 4800mAh con supporto di ricarica rapida a 66W. Il device giungerà in Cina in tre colori, ossia Racing Black, Phantom Night Black e Titanium Empty Silver, e si potrà acquistare a partire da martedì 18 ottobre (tra l’altro i pre-ordini sono già stati partiti). Quanto ai prezzi, il modello con 8 + 256GB costerà 2.099 Yuan (al cambio pari a circa 300 euro), mentre il modello con 12 + 256GB costerà 2399 Yuan (ossia intorno ai 400 euro). Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato europeo, non vi è ancora nessuna notizia all’orizzonte, dunque ci toccherà aspettare.

