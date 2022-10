Arrivano proprio in queste ore alcune novità extra che coinvolgono in primis il Samsung Galaxy S22, essendo la prima serie in lista destinata ad accogliere l’aggiornamento con One UI 5.0 in versione stabile e definitiva. L’evento che si è tenuto in questi giorni, come vi abbiamo anticipato tramite un altro articolo pubblicato sul nostro magazine, ha confermato sostanzialmente che entro ottobre potremo toccare con mano il pacchetto software impostato su Android 13. Il tutto, a prescindere che ci si trovi in Italia, dove il programma beta del firmware non è mai stato lanciato, o in altri Paesi.

Un plus sulla batteria per i Samsung Galaxy S22 che presto riceveranno l’aggiornamento con One UI 5.0

Sostanzialmente, qual è il valore aggiunto che dovrebbe essere assicurato ai vari Samsung Galaxy S22 che riceveranno l’aggiornamento con One UI 5.0? Secondo Sammobile, il suddetto evento è stato utile per conoscere un widget batteria che non è stato ancora visto su smartphone o tablet Galaxy. Per farvela breve, si tratta di una funzione extra, tramite la quale ci verrà mostrato il livello di carica attuale ed in tempo reale non solo della batteria dello smartphone, ma anche dei vari accessori collegati. Tra questi, ci sono quelli della S Pen, fino ad arrivare allo smartwatch e agli auricolari wireless.

Allo stato attuale, chi intende controllare il livello della carica residue della batteria, per quanto concerne gli auricolari wireless o smartwatch, è necessario aprire l’app Galaxy Wearable o utilizzare un widget a parte, che ovviamente dovrà essere associato ad uno specifico set di auricolari per intenderci. Ora cambia tutto, con la netta sensazione che in tanti sfrutteranno da subito questo valore aggiunto, appena messo a disposizione per il proprio Samsung Galaxy S22.

Insomma, toccherà in primis ai vari Samsung Galaxy S22 essere più simili ai device Apple.