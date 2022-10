Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un iPhone ad un prezzo scontato, vista l’interessante offerta presentata quest’oggi da Amazon per quanto riguarda l’iPhone 12 nero da 128GB. Non è l’ultimo top di gamma di Apple, ma è uno degli smartphone dell’azienda di Cupertino che ha venduto di più negli ultimi anni e lo ha fatto durante il periodo più critico della pandemia. Tra l’altro questo iPhone 12 si ritrova con un comparto tecnico ancora piuttosto attuale, non ha insomma nulla da invidiare alla concorrenza. Vediamo a tal proposito lo sconto che quest’oggi Amazon propone per tale device.

Sensibile calo del prezzo per iPhone 12 da 128 GB su Amazon: dettagli sulla nuova offerta

Un calo ulteriore del prezzo, che completa il discorso fatto nei giorni scorsi. L’iPhone 12 bianco da 128GB di memoria interna può essere acquistato alla cifra di 702 euro ed è il risultato dello sconto del 20% abbondante effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 889 euro. Come si può notare il risparmio è piuttosto consistente e non può non essere preso in considerazione. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e se lo si ordina entro poche ore potrà arrivare nelle vostre case già nella giornata di domani, altrimenti bisognerà attendere giusto qualche giorno in più.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Amazon offre anche la possibilità di poter acquistare questo iPhone 12 bianco da 128GB a rate grazie a Cofidis, il che permetterà di dilazionare la spesa nel tempo. Inoltre parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 12. Parliamo di un top di gamma che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è protetto dal Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Non manca poi la connettività 5G per download super veloci e streaming di alta qualità.

Dal punto di vista hardware ritroviamo l’A14 Bionic, mentre molto interessante è anche il comparto fotografico. L’iPhone 12 può infatti contare su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.