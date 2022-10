Il cast di Fargo 5 si amplia con diversi nuovi arrivi: David Rysdahl, Sam Spruell, Jessica Pohly e Nick Gomez si uniscono al cast stellare dell’acclamata serie di FX, che tornerà nel 2023 per l’ultimo capitolo dell’antologia.

I nuovi volti si uniscono ai membri del cast di Fargo 5 precedentemente annunciati, ovvero Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, Juno Temple, Joe Keery di Stranger Things, Lamorne Morris e Richa Moorjani. Dopo la storia ambientata negli anni ’50 della quarta stagione, il prossimo capitolo sarà il più recente in termini di ambientazione nel tempo mai realizzato nel corso dell’antologia di FX: stavolta i fatti si svolgono nel 2019, con una storia che parte da un misterioso rapimento.

Dalle prime indiscrezioni sul cast di Fargo 5, David Rysdahl è stato scelto per interpretare Wayne Lyon, Spruell interpreterà Ole Munch, Pohly sarà nei panni dell’agente Meyer e Gomez interpreterà la parte dell’agente Joaquin. poco altro si sa su questa stagione dalla lunga gestazione, a cui il creatore, sceneggiatore e regista Noah Hawley sta lavorando dallo scorso anno con la sua società di produzione 26 Keys. Questa la scarna ed enigmatica sinossi diffusa finora: “Cosa succede quando un rapimento non è un rapimento, e se tua moglie non fosse la tua?“.

Il cast di Fargo 5 è come sempre totalmente rinnovato rispetto al capitolo precedente. La serie è ispirata al film del 1996 dei fratelli Joel ed Ethan Coen, interpretato da Frances McDormand: i due registi sono coinvolti come produttori esecutivi insieme a Hawley, Warren Littlefield, Steve Stark, Kim Todd e Vincent Landay. Fargo ha debuttato nel 2014 con una prima stagione unanimemente apprezzata, interpretata da Billy Bob Thornton e Martin Freeman. La quinta stagione è stata annunciata come l’ultima.

