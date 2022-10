Un finale che nessuno si aspettava quello di Imma Tataranni 2, andato in onda ieri sera su Rai1. Il pubblico sa bene che adesso la serie tornerà con una terza stagione ma fino alla messa in onda avrà solo un pensiero fisso: Calogiuri si riprenderà dopo essere stato colpito da un proiettile vagante? Chi non ha seguito la puntata ieri sera non sa che molti nodi sono venuti al pettine e dopo quattro puntate ben costruite, seppur un po’ frettolose in alcuni frangenti, sembrava che tutto potesse tornare alla banale normalità almeno fino ai minuti finali.

Imma e il marito hanno attraversato una dura crisi per via del bacio della donna e di Calogiuri tant’è che il suo matrimonio ha rischiato di arenarsi fino a quando non ha deciso di prendere in mano la situazione. Tra analisi, discussioni e interventi vari, per Pietro tutto sembrava finalmente risolto tranne che per l’aspetto ‘fisico’ del suo matrimonio ritrovandosi a dire no ad un rapporto con la moglie per via di un fantomatico mal di schiena (di cui si è discusso anche a tavola alla presenza di tutta la famiglia).

Uno dei nodi centrali del finale di Imma Tataranni 2 è stato proprio il superamento di questo scoglio. Quando Pietro e Imma finalmente sono andati a letto insieme e tutto si è risolto, almeno in teoria, parte del pubblico non ha apprezzato leggendo in questa scelta la voglia di chiudere i conti di un presunto tradimento con una notte di passione. Ma il loro rapporto si è davvero ricucito?

Ecco uno dei momenti topici del finale della seconda stagione:

Io vivrò in questo momento: la faccia di Imma quando ha sentito il nome di Calogiuri.

Tutto quello che è successo prima e dopo questa scena io non lo considero ve lo dico.#ImmaTataranni #ImmaTataranni2pic.twitter.com/uAL0KFpB1K — Flav⎊ (@Darveyinbed) October 13, 2022

La conferma è arrivata proprio nel finale quando una disperata Imma guarda da fuori la sala operatoria il suo Calogiuri combattere tra la vita e la morte. A quel punto le sue mani e quelle di Pietro si stringono mostrando in primo piano le loro fedi, ma davvero quello che è successo al giovane non metterà di nuovo in crisi la protagonista?