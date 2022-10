Ci sarà la chiusura di più giorni delle scuole per il ponte 1 novembre, quello di Ognissanti in questo 2022? La domanda non ha una risposta univoca ma, viste le singole decisioni regionali, le cose potrebbero essere molto diverse nelle differenti parti del nostro paese. Ci sono dei distinguo da fare sia per l’attività scolastica il giorno 31 ottobre, sia nel corso del giorno 2 novembre e successivi.

Il giorno 1 novembre capiterà di martedì per questo 2022: più che normale dunque è che si parli di ponte del 31 ottobre. Possiamo dunque affermare con certezza che le attività scolastiche si fermeranno anche il giorno di Halloween per l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, la Puglia, l’Umbria, il Veneto e infine per le province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratterà ancora di un lunghissimo ponte 1 novembre per gli studenti di alcune regioni che non torneranno tra i banchi neanche il 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei morti. Infatti, ciò accadrà in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise e Sardegna. Le giornate consecutive di riposo, in questi casi, saliranno a tre, oltre la precedente domenica e pure il sabato (quando prevista la settimana corta).

Rispetto a tutto quanto appena riferito sul ponte 1 novembre, c’è ancora un’eccezione da valutare. La provincia di Bolzano osserverà un periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ancora più lungo. Non si tornerà tra i banchi prima del primo lunedì del mese 7 novembre.

Il ponte 1 novembre sarà la prima vera pausa delle attività didattiche dall’inizio della scuola. La prossima occasione sarà quella di giovedì 8 dicembre per la festa cristiana dell’Immacolata che potrebbe essere sfruttato in molti casi per un nuovo importante stop.

Continua a leggere su optimagazine.com