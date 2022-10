Antonino Spinalbese ha abbandonato la sua maschera poco dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera o, almeno, questo è quello che pensa il popolo dei social che si è ritrovato a commentare quanto è accaduto in puntata tirando ancora in ballo Belen Rodriguez. In molti hanno applaudito all’arrivo di Spinalbese nella casa perché sembrava essere un tipo divertente e senza peli sulla lingua tanto da ottenere il favore del pubblico, almeno fino a ieri cosa quando è finito tra i nominati e adesso rischia di uscire.

In particolare, sembra che Antonino Spinalbese non abbia accolto di buon grado il voto ricevuto da parte di Edoardo Donnamaria e subito dopo la puntata è partito all’attacco accusando il ‘rivale’ di essere solo geloso al grido di “Sei un quaquaraquà… Sei un incoerente”. Dal canto suo il giovane si difende etichettando la reazione di Spinalbese come un po’ troppo immatura convinto del fatto che solo in questa occasione sia venuto fuori il vero Antonino. Edoardo continua spiegando: “Tra le persone che potevo nominare era quella che ritenere meno vera” e, infine, si dice convinto che voler chiarire non significa per forza essere falsi o codardi.

Sui social in molti hanno dato ragione ad Edoardo Donnamaria etichettando Antonino Spinalbese come infantile e, addirittura falso ricordando anche che si trova nella casa solo grazie a Belen Rodriguez che, a detta di molti, ha ‘scansato un fosso’ lasciandolo. Intanto, Antonino lunedì rischia di uscire perché è allo scontro con Giaele Sofia de Donà e Nikita Pelizon.

I preferiti dal gruppo nella puntata di ieri sera sono stati Wilma Goich; Patrizia Rossetti; Elenoire Feruzzi; Carolina Marconi e Daniele Del Moro. I preferiti delle due opinioniste: Charlie Gnocchi e Alberto de Pisis. La domanda al televoto è sempre ‘chi vuoi salvare?’. Al pubblico l’ardua sentenza lunedì.