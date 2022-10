Alessandra Amoroso a Sanremo 2023? Era una voce, all’apparenza priva di fondamento, ma oggi trova conferma in un indizio che non è di certo passato inosservato in rete. Un like lascia pensare che sia proprio Alessandra Amoroso uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. Potrebbe dunque essere il suo il super nome, asso nella manica di Amadeus.

Per la conferma ufficiale, però, bisognerà attendere il mese di dicembre quando verranno annunciati i Big in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana. E qualora il suo nome apparisse nel cartellone, non stupirebbe.

Ci sarà davvero Alessandra Amoroso a Sanremo 2023? I fan se lo stanno chiedendo, dopo aver analizzato un indizio particolare apparso in rete di recente, lasciato dalla stessa cantante salentina sui social.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2023, l’indizio

Un sito del Salento ha pubblicato l’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe anche lei nel cast del prossimo Festival di Sanremo. Non è il primo, non è l’unico, non il solo spazio a parlare dell’eventualità della presenza di Alessandra al Festival. Stavolta però lei ci ha piazzato un bel like.

Il like di Alessandra Amoroso su Instagram è apparso quasi a voler confermare l’indiscrezione riportata. Ma poi è sparito. La cantante dunque ha messo un bel “mi piace” al post su Instagram salvo poi rimuoverlo, forse realizzando che proprio il suo like avrebbe alimentato le voci, già insistenti.

C’è da considerare un particolare, però: l’errore umano. Alessandra Amoroso può aver messo like personalmente, salvo poi rimuoverlo, per errore, magari scorrendo i post contenenti il suo tag. L’errore potrebbe, invece, essere stato commesso da qualcuno dello staff della cantante, chiamato a gestire i suoi profili social.

Ma sicuramente va considerata anche l’ipotesi che sta spopolando in questi minuti: messo il like, la cantante si è, magari, accorta che stava confermando una voce già ampiamente diffusa. Quindi lo ha rimosso.

Non resta che attendere la comunicazione ufficiale dei Big in gara al Festival per scoprire se ci sarà effettivamente anche Alessandra Amoroso a Sanremo 2023.

