Dopo l’inoltro della domanda per il bonus partite IVA, molti autonomi si chiedono quando riceveranno il tanto agognato accredito di 200 euro e magari anche l’integrazione di 150 euro (a patto di rispettare specifici requisiti). I primissimi utenti che hanno presentato la loro richiesta di contributo una tantum possono stare certi che per la disponibilità della somma non passeranno molti giorni. Ci sono una serie di aggiornamenti da riportare in effetti per quanto riguarda alcune casse private.

Risulta essere abbastanza logico il fatto che ogni cassa proceda a suo modo per gli accrediti del bonus, magari differendo anche dall’INPS presso il quale molti autonomi hanno presentato la loro domanda di contributo. I primi accrediti, solo in casi molto rari, sono stati effettuati in questa settimana; al contrario sembra che la maggior parte dei trasferimenti partirà la settimana prossima.

Tra le varie casse previdenziali private, l’Inarcassa (ad esempio) ha già annunciato a ingegneri e architetti che i primi pagamenti partiranno nella terza settimana di ottobre ed in particolare dal prossimo lunedì 17. Come è giusto che sia, le somme saranno disponibili per i primissimi autonomi che ne hanno fatto richiesta dallo scorso 26 settembre e poi via via, seguendo un’ordine cronologico, tutti gli altri.

A parte gli ingegneri e gli architetti, ci sono testimonianze di avvisi per l’imminente pagamento del bonus 200 euro anche per i commercialisti. Anche questi ultimi inizieranno a ricevere il contributo a partire da lunedì 17 ottobre. Per il momento, non sono giunte invece comunicazioni specifiche sui tempi necessari agli accrediti dalla cassa forense, dunque per gli avvocati e mancano all’appello anche altre casse private. Ancor più, non ci sono feedback utili per gli autonomi che si sono rivolti all’INPS per la richiesta dell’aiuto economico. Non ci sono tuttavia dubbi sul fatto che, dalla prossima settimana, la situazione degli accrediti possa sbloccarsi per i più: non mancheranno aggiornamenti in proposito, non appena disponibili.

