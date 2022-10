La Xiaomi Mi Band 7 è l’ultima smart-band del produttore cinese ad essere stata presentata con orgoglio ed apprezzamento da parte del pubblico. Nonostante l’Amazon Prime Day autunnale sia ormai finito, le offerte a disposizione continuano a moltiplicarsi, come nell’occasione che stiamo per sottoporvi. Oggi 13 ottobre la Xiaomi Mi Band 7 è proposta al prezzo di 50,99 euro, ovvero al minimo storico finora registrato, con spedizione in un giorno e reso gratuito per i clienti Prime.

Il risparmio stimato, in questo caso, è pari a 9 euro (non che si possa pretendere di più visto il costo contenuto del prodotto), con consegna prevista già domani 14 ottobre (ordinando il dispositivo entro poche ore). La Xiaomi Mi Band 7 include uno schermo AMOLED a colori da 1.62 pollici, permette il monitoraggio SpO2 e del battito cardiaco, rileva oltre 120 modalità di esercizio fisico, presenta il contapassi, l’impermeabilità fino a 5ATM ed il supporto alla ricarica magnetica. Manca, purtroppo, l’NFC per i pagamenti contactless, che speriamo possa arrivare a bordo di eventuali altre versioni presentate per il nostro mercato (come successo per la Xiaomi Mi Band 6, disponibile anche con NFC). Potete ordinare subito la vostra Xiaomi Mi Band 7, con consegna a domicilio oppure presso uno dei punto di ritiro disponibili sul territorio.

Come potete vedere, non sempre occorre comprare cose durante l’Amazon Prime Day: le offerte sull’e-commerce sono presenti tutto l’anno, basta saperle cogliere al momento giusto. Quanti di voi decideranno di acquistare subito la Xiaomi Mi Band 7, un prodotto sempre valido, nonché ultima generazione di una linea che ha reso popolari le smart-band? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com