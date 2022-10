WhatsApp Beta per Android si aggiorna ancora, introducendo altre novità che siamo qui pronti a raccontarvi. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’ultimo upgrade introduce dei perfezionamenti per quanto concerne gli aggiornamenti di stato, che proprio di recente hanno accolto anche le reazioni. La versione 2.22.22.11 di WhatsApp Beta per Android è adesso capace di rilevare un eventuale link interno alla didascalia degli aggiornamenti di stato.

Prima non era consentito aprire un collegamento presente all’interno della didascalia dell’aggiornamento di stato visto che l’app di messaggistica non supportava la funzione, mentre adesso è possibile lanciare i link scorti nella didascalia, che appaiono sottolineati (basterà cliccarci sopra per poter aprire il collegamento e prendere visione dei suoi contenuti). Per adesso il supporto ai collegamenti interni alla didascalia degli aggiornamenti di stato è a disposizione di pochi beta tester che hanno deciso di aderire a WhatsApp Beta per Android, ma abbiamo ragione di credere che verrà esteso a più utenti nel corso delle settimane che verranno.

C’è anche da dire che, purtroppo, questa versione beta di WhatsApp per Android introduce anche un disturbo con le notifiche, dunque sarebbe preferibile aspettare un altro upgrade che corregga il bug (procedendo di questo passo, dato il ritmo cadenzato cui il team di sviluppo ci sta abituando ultimamente, non passerà troppo tempo prima che venga rilasciato un nuovo upgrade). Se volete, comunque, provare la versione 2.22.22.11 di WhatsApp Beta per Android ricordate prima di iscrivervi al programma beta attraverso il Google Play Store, tenendo conto, come vi dicevamo sopra, dei problemi cui potreste andare incontro (non è detto non ce ne siano anche altri non ancora noti). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

