Vasco al cinema a novembre per tre giorni. Il motivo è presto detto: verrà proiettato, nelle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa, il doppio concerto-evento che il Blasco ha tenuto al Circo Massimo di Roma.

Non solo il libro. A chiusura di un anno eccezionale per il rocker di Zocca, un altro progetto arriva per consentire a tutti i fan di vivere o rivivere le intense emozioni provate in quei giorni.

Vasco al cinema a novembre

In attesa dei concerti del 2023 di Vasco Rossi, in anteprima al cinema arriva VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO. Sarà possibile assistere alla proiezione del docu-film a novembre in tre giorni già stabiliti: sono quelli del 14, 15 e 16 novembre. Il film è distribuito da Adler Entertainment e sarà disponibile anche in Blu-ray e in dvd, in preorder dal 14 ottobre. Per le sale cinematografiche aderenti bisognerà attendere: non sono state divulgate.

Dietro al film c’è l’amico fidato e collaboratore di vecchia data, Pepsy Romanoff che ha saputo – ancora una volta – catturare le emozioni degli oltre 140.000 fan di Vasco Rossi che per due notti si sono scatenati al Circo Massimo di Roma, di nuovo sotto lo stesso palco a suon di canzoni del Blasco, dopo lo stop imposto dalla pandemia alle attività live.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi: Patto Con Riscatto

Arriva anche un nuovo singolo. Si intitola Patto Con Riscatto la nuova canzone che il Blasco propone alle radio. Non si tratta di un brano inedito: fa infatti parte del disco Siamo Qui, certificato doppio platino. Sarà in rotazione radiofonica dal 21 ottobre, ma è già disponibile negli store digitali.

