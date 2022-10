Face It Alone dei Queen è arrivato, ed è con grande meraviglia che la voce di Freddie Mercury ritorna a incantare tutti i fan della band britannica. Annunciato da tanti mesi da Brian May e Roger Taylor, il brano è rimasto nel cassetto dopo essere stato escluso dalla tracklist di The Miracle (1989), lo stesso disco di Breakthru e I Want It All.

Face It Alone dei Queen, un piccolo grande miracolo

“Una piccola gemma”, così avevano descritto il brano Taylor e May quando lo avevano annunciato nei mesi precedenti. E sì, Face It Alone dei Queen è un piccolo miracolo.

In primo luogo, il risultato è dovuto a un grande lavoro di ingegneria del suono grazie al quale è stato possibile ripulire l’audio dagli inganni del tempo. Face It Alone è una ballata onirica, con un flanger sull’arpeggio di chitarra che dispensa note ipnotiche, una batteria appena accennata e l’immancabile assolo di Brian May.

A impreziosire tutto c’è la stupenda voce di Freddie Mercury, anch’essa un miracolo del Novecento. Con il lancio dell’inedito, i Queen hanno annunciato l’usciata della versione Collector’s Edition di The Miracle, che conterrà tantissime pietre preziose per i collezionisti.

The Miracle Collector’s Edition: data e tracklist

The Miracle Collector’s Edition sarà fuori il 18 novembre. Si tratta di un cofanetto che include, oltre alle tracce già note del disco, tutte le sessioni di lavorazione del disco, le interviste e ben 6 brani inediti che includono Face It Alone. Non mancano ovviamente demo e outtakes, insieme a tante altre chicche per i fan.

The Miracle Collector’s Editon sarà disponibile in un cofanetto di 8 dischi che includono l’LP in vinile, 5 DC, DVD e Blu-Ray. Di seguito la tracklist completa.

LP

1 Party [Side A]

2 Khashoggi’s Ship [Side A]

3 The Miracle [Side A]

4 I Want It All [Side A]

5 Too Much Love Will Kill You [Side A]

6 The Invisible Man [Side A]

7 Breakthru [Side B]

8 Rain Must Fall [Side B]

9 Scandal [Side B]

10 My Baby Does Me [Side B]

11 Was It All Worth It [Side B]

CD1 – 2011 Bob Ludwig Master

1 Party

2 Khashoggi’s Ship

3 The Miracle

4 I Want It All

5 The Invisible Man

6 Breakthru

7 Rain Must Fall

8 Scandal

9 My Baby Does Me

10 Was It All Worth It

CD2 – The Miracle Sessions

1 Party (Original Take)

2 Khashoggi’s Ship (Original Take)

3 The Miracle (Original Take With John’s Ending)

4 I Want It All (Original Take)

5 The Invisible Man (Early Version With Guide Vocal)

6 When Love Breaks Up (Demo – inedito)

7 Breakthru (Real Drums And Bass)

8 Rain Must Fall (Demo)

9 Scandal (Original Rough Mix)

10 My Baby Loves Me

11 Was It All Worth It (Original Take)

12 You Know You Belong To Me (inedito)

13 I Guess We’re Falling Out (Demo – inedito)

14 Dog With A Bone (inedito)

15 Water (Demo – inedito)

16 Face It Alone (inedito)

CD3 – Alternative Miracle

1 I Want It All (Single Version)

2 Hang On In There [B-Side]

3 Breakthru (12” Version)

4 Stealin’ [B-Side]

5 The Invisible Man (12” Version)

6 Hijack My Heart [B-Side]

7 Scandal (12” Version)

8 My Life Has Been Saved [B-Side]

9 Stone Cold Crazy (Live At The Rainbow, London ’74) [B-Side]

10 My Melancholy Blues (Live At Houston, Texas ’77) [B-Side]

11 Chinese Torture [Instrumental]

CD4 – Miracu-mentals

1 Party (Instrumental)

2 Khashoggi’s Ship (Backing Track)

3 The Miracle (Backing Track)

4 I Want It All (Backing Track)

5 The Invisible Man (Backing Track)

6 Breakthru (Backing Track)

7 Rain Must Fall (Backing Track)

8 Scandal (Backing Track)

9 My Baby Does Me (Backing Track)

10 Was It All Worth It (Backing Track)

CD5 – The Miracle Interviews

1 Queen For An Hour (Trailer)

2 Queen For An Hour (Roger, John, Freddie & Brian with Mike Read)

3 Queen For An Hour (Trailer Out-takes)

4 Rockline (Brian & Roger with Bob Coburn)

DVD / BLU-RAY – The Miracle Promo Videos

1 I Want It All (Promo Video)

2 Breakthru (Promo Video)

3 The Invisible Man (Promo Video)

4 Scandal (Promo Video)

5 The Miracle (Promo Video)

6 Was It All Worth It (Promo Video)

7 The Making Of The Miracle Videos

8 The Miracle Interviews

9 The Making Of The Miracle Album Cover

Testo

[Verse 1]

When something so near

And dear to life

Explodes inside

You feel your soul

Is set on fire

When something so deep

And so far and wide

Falls down beside

Your cries can be heard

So loud and clear



[Chorus]

Your life is your own

You’re in charge of yourself

Master of your home

In the end, in the end

You have to face it all alone [Verse 2]

When something so dear to your life

Explodes inside

You feel your soul

Is burned alive (burned alive)

When something so deep

And so far and wide

Falls down beside

Your cries can be heard

So loud and clear [Chorus]

Your life is your own

You’re in charge of yourself

Master of your home

In the end, in the end

You have to face it alone



[Outro]

When the moon has lost its glow

When the moon has lost its glow

Da da da da da da da

When the moon has-

When the moon has lost its glow

Da da da da da da da

When the moon-

When the moon has lost its glow

You have to face it all alone

Traduzione

Quando qualcosa di così vicino

e caro alla vita

esplode dentro

senti che la tua anima

s’infiamma

Quando qualcosa di così profondo

e così lontano e immenso

ti crolla vicino

i tuoi lamenti possono essere sentiti

forti e chiari La vita è tua,

sei responsabile di te stesso,

sei padrone di casa.

Alla fine, alla fine

devi farcela da solo. Quando qualcosa di così vicino

e caro alla vita

esplode dentro

senti che la tua anima

brucia viva.

Quando qualcosa di così profondo

e così lontano e immenso

ti crolla vicino

i tuoi lamenti possono essere sentiti

forti e chiari La vita è tua,

sei responsabile di te stesso,

sei padrone di casa.

Alla fine, alla fine

devi farcela da solo. Quando la luna ha perso il suo splendore

quando la luna ha perso il suo splendore

da da da da da da

Quando la luna

quando la luna ha perso il suo splendore

da da da da da da

Quando la luna

Quando la luna ha perso il suo splendore

devi farcela da solo.

