Non sono ancora maturi i tempi di uscita per l’aggiornamento iOS 16.1, almeno per quanto riguarda la sua versione stabile e definitiva, ma le informazioni di queste ore sono incoraggianti sotto diversi punti di vista per il pubblico Apple. Come abbiamo riportato ieri con un altro articolo, infatti, sembrerebbe che la beta 5 stia dando diversi segnali positivi, sia per quanto concerne la tabella di marcia del colosso di Cupertino con il firmware stabile e definitivo, sia a proposito dei primi feedback di coloro che hanno avuto modo di testare l’ultimo rilascio degli sviluppatori.

Focus su tempistiche di uscita per l’aggiornamento iOS 16.1 e nuovi riscontri sulla batteria dopo 5 beta

Come stanno le cose in questa fase? Partiamo proprio dalle tempistiche che si stanno materializzando in casa Apple, considerando il fatto che l’aggiornamento iOS 16.1 sta procedendo spedito verso la sua uscita stabile ed ufficiale. Come riportato anche da MacRumors, le ultime mosse del colosso di Cupertino indicano che l’appuntamento dovrebbe essere previsto effettivamente entro la fine del mese di ottobre. Possibile che il prossimo step riguardi la Release Candidate, per poi concentrarci sull’upgrade definitivo in arrivo anche qui in Italia.

Insomma, occhio a cosa succederà tra un paio di settimane. Ancora presto per emettere sentenze sull’aggiornamento iOS 16.1, a maggior ragione dopo la quinta beta che è ancora fresca, ma gli ultimissimi rilasci di Apple pare abbiano migliorato leggermente la situazione per quanto concerne la durata della batteria. La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni, ma i presupposti sono quantomeno interessanti, stando alle informazioni disponibili con le testimonianze del pubblico.

Anche voi avete provato l’aggiornamento iOS 15.1 dopo il rilascio della quinta beta? Fateci sapere quali sensazioni avete maturato, in modo da inquadrare al meglio le ultime attività di Apple.