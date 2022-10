In tanti si chiedono in questi giorni quando mettere le gomme invernali. Se in passato ci siamo soffermati su altri aspetti relativi alla guida, come quelli focalizzati su patenti ed esami, come potrete notare con il nostro ultimo articolo a tema, oggi 13 ottobre è importante chiarire alcuni concetti per evitare brutte sorprese. Già, perché la prospettiva di andare incontro a sanzioni è sempre dietro l’angolo ed in questi frangenti è fondamentale non lasciare nulla al caso. Vediamo come stanno le cose, in vista dell’arrivo dei mesi più freddi dell’anno.

Spunti utili per capire quando mettere le gomme invernali: tutte le date utili sul cambio

Cosa dobbiamo sapere se ci stiamo chiedendo quando mettere le gomme invernali? Sostanzialmente, l’obbligo di cui tanto si parla in questo periodo dell’anno scatta a conti fatti il 15 Novembre, con un provvedimento che vale per molte strade italiane ed avrà durata fino al 15 Aprile del prossimo anno. Come sempre, viene indicato che esiste la possibilità di montare coperture invernali già il prossimo 15 ottobre senza andare incontro a sanzioni. Anzi, in alcuni tratti è fortemente consigliato.

Un aspetto, però, viene sottovalutato. Sul sito di Autostrade, come si nota tramite l’apposito articolo, è possibile individuare le aree del Paese in cui scatta l’obbligo. Solo in questo modo, intrecciando tutte le informazioni disponibili per gli utenti, avremo modo di evitare il rischio di imbatterci in sanzioni. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori indicazioni per tutti, in relazione alle condizioni meteo e ad eventuali contingenze che al momento non si possono prevedere.

Insomma, ora sappiamo quando mettere le gomme invernali, ma sarà importante farsi trovare pronti qualora dovessero emergere ulteriori indicazioni per gli automobilisti qui in Italia.

