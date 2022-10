Quando è previsto il cambio dall’ora legale a solare in questo mese di ottobre? Il passaggio si avvicina a grandi passi e si moltiplicano le discussioni sulle conseguenze dell’operazione per i consumi energetici proprio in questo periodo. Chiariamo dunque quale sia la data da segnare in calendario ma anche quali risparmi potrebbero esserci lasciando tutto esattamente com’è.

Appuntamento a breve

Volendo rispondere a quando si effettuerà il cambio dall’ora legale e solare la risposta è chiarissima: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti. Come naturale conseguenza, si recupererà luce nella primissima parte della giornata ma ci sarà buio prima nel pomeriggio. La maggior parte di dispositivi elettronici, gli smartphone, i computer e ancora altri device opereranno in autonomia il passaggio (perché in rete). Si dovrà provvedere all’operazione, semmai, solo su orologi analogici o qualche sveglia di casa.

Il dibattito sui consumi

Da anni si parla della possibilità che il passaggio da ora legale a solare sia bloccato e il tema è giunto anche in Commisione Europea. In questo periodo poi, la discussione è ancora più accesa, vista la necessità, per l’Italia come per tutto il vecchio continente di risparmiare elettricità. Ebbene, non effettuare il passaggio consentirebbe di avere più luce nel pomeriggio e la cosa ridurrebbe la necessità di illuminazione e riscaldamento in orari ancora lavorativi. Si perderebbe pure luce in mattinata ma l’impatto sui consumi sarebbe minore.

A proposito del ragionamento appena riferito, il Centro Studi di Conflavoro PMI ha affermato che mantenere l’ora legale farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell’elettricità. Il calcolo è stato effettuato considerando gli attuali prezzi dell’energia per le 147 ore di luce naturale in più che si guadagnerebbero non spostando la lancetta in avanti a fine mese. Dunque è indubbio che un beneficio ci sarebbe ma l’analisi potrebbe non sortire effetti visto l’imminente appuntamento con il cambio.

