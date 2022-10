Jesse Williams ha lasciato Grey’s Anatomy al termine della stagione 17, tornando per un’apparizione speciale solo nel finale della diciottesima, insieme a Sarah Drew. Tra gli impegni che lo hanno spinto a questa decisione, il debutto a Broadway con la commedia Take Me Out, ma anche due film e una nuova serie in lavorazione.

Jesse Williams sembra essere rimasto in ottimi rapporti con la produzione, al punto da dirsi disponibile a tornare nei panni del dottor Jackson Avery per un potenziale spin-off sulla storia con April Kepner. Progetto per ora esistente più nelle speranze di una parte del pubblico che nelle stanze degli sceneggiatori.

Di fatto al momento Jesse Williams è lontano da Grey’s Anatomy e ha rivelato in un’intervista a Variety di non guardare più la serie. In realtà, ha spiegato, ha smesso di guardarla molti anni fa, per l’inquietudine che gli procurava l’idea di rivedersi sullo schermo.

Cos Jesse Williams ha risposto alla domanda di Variety su se guardasse il medical drama di cui è stato volto fisso per circa undici anni.

No, ma non l’ho guardato per una parte significativa del tempo in cui ci sono stato. Ma questo non è un commento sullo spettacolo; semplicemente non era più utile guardarmi. Quando ho iniziato a recitarvi, lo guardavo per vedere se stavo raggiungendo ciò che pensavo di dover ottenere, e sono stato in grado di avere una percezione di me stesso dall’esterno verso l’interno. Ma sono un perfezionista e guardarmi alla fine mi ha solo reso più inquieto.

Jesse Williams apparirà prossimamente nella commedia romantica di Netflix Da Me o Da Te, in uscita a San Valentino, al fianco dei protagonisti Reese Witherspoon e Ashton Kutcher.

