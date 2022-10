Con l’inizio di una nuova serie di We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twich, Twitter e Red Ronnie Tv, torna lo spazio dedicato ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post: per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato. C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

NUDOCONFUSO – We Have a Dream 27.9.22

NudoConfuso esprime un pop fuori dal tempo e dai confini: intimo, sensuale, esposto e vero. Donata Lelleri (voce) vive a Marsiglia e Stefano Carbone (chitarra e voce) a Pordenone. Si conoscono a fine 2018 in una serata tra amici e scoprono il piacere di suonare e cantare insieme. Nell’agosto 2019 nasce NudoConfuso, con una prima visita a settembre allo Zama Studio di Lorenzo Zambianchi a Milano.

Nascono qui le canzoni De Sourires, J’aime la nuit, Dissidents e Rowing Upstream, fino a che il lock down del 2020 li confina a distanza per 3 mesi, lei in Francia, lui in Italia. È in quella situazione particolare che nascono Voglia, Happy Blue e Kosa Stiamo qui a fare, registrate nei mesi successivi. Appena le condizioni lo permettono, cominciano ad esibirsi dal vivo. Nel frattempo, escono i video di De Sourires, J’aime la nuit e poi quello di Voglia.

La scrittura di La Giostra, di Non c’è un perchè e la traduzione italiana di De sourires, portano infine alla realizzazione dell’album APERTI MUNDI, un auspicio, una filosofia. Da poche settimane é uscito il video de La Giostra. Stefano e Donata stanno attualmente lavorando alla composizione di nuove canzoni.

NERO LUCE – We Have a Dream 27.9.22

Nero Luce è nato ad Erice in Sicilia, da mamma di Mazara del Vallo e papà di Trapani, ma con discendenze paterne sarde. Però si sente, davvero, cittadino del mondo e fortemente italiano. Si è spostato, pure amando le sue radici, a Milano dal 2017 per concretizzare la musica, per trasformarla dal sogno in concretezza. D’altra parte l’unica cosa che tranquillizzava il nostro artista, da bambino, era ascoltare “La luce dell’est” di Lucio Battisti. Colonna sonora obbligata in auto per qui… Ci sono artisti che stanno da una parte e altri dall’altra. Nero Luce passa velocemente tra gli estremi, dall’accecante al buio totale. Così sono le sue tematiche, sempre forti ma cantate con passione, un rock che fa l’amore con il pop. Mai banale, sempre cantabile.

La Musica:

Il primo vero incontro, con la musica, avviene alle scuole medie dove fu scelto per cantare in un contest scolastico il brano “Nel blù dipinto di blu” di Domenico Modugno. Interpretazione che riscosse molto successo tramutandolo in una piccola star stra popolare nella scuola. Poi vennero gli anni della chitarra e del pianoforte, strumenti che ancora oggi l’accompagnano. Dopo gli incontri si arriva agli scontri, come l’ottuso docente del conservatorio che pretendeva un rigoroso taglio dei lunghi capelli. A suo parere un futuro tenore lirico doveva rispettare tutti i crismi dell’etica morale ed estetica, portare a tutti i costi i capelli corti, la barba sempre ben curata, quello che Nero Luce definisce “Un perfetto Manichino Lirico”, per un giovane richiesta assurda, più inconcepibile.

Busker la strada:

Dalla strada ha imparato a “sentire” il pubblico, ad empatizzare. Per questo la decisione di non avere una scaletta predefinita, ogni live è come un abito cucito addosso al pubblico presente, Unico. Così per strada è stato notato da Paolo Pilo (noto chitarrista di “Migliora i tuoi accompagnamenti di accordo.it) che lo porta ad avere la possibilità di esibirsi in diversi locali di Milano, dove successivamente otterrà dei contratti come resident e di consolidare ancora di più il suo progetto.

Trasformare il dolore in musica:

“Ciò che anima penna e linguaggio è sempre la parte Nera”, quella che non si ascolta o non si accetta di se stessi. Tutti ambiscono e ricercano la Luce, nessuno vuole incontrare il polo opposto e farci i conti. Questo l’ha appreso anche dal lavoro svolto con Alfredo Cassataro, psicoterapeuta, che l’ha aiutato a mettersi a fuoco, prima di tutto come individuo, per poi renderlo musica.

Vale ciò che vale:

“Vale ciò che vale”, il singolo in uscita, racconta dei loop ossessivi che ci tengono schiavi. Che ci impediscono di essere liberi, anche se possiamo sconfiggerli con delle azioni concrete Ma avete mai provato a pensare come potrebbe liberarsi chi è disabile in un letto? Sei morto e schiavo prima ancora di morire veramente, questa canzone prende un punto di vista diverso. All’arrangiamento del pezzo, a cura del maestro Iervolino, hanno preso parte Rufio (chitarra), Nicola di Francesco (batteria) e Nicola Lazzi meglio noto come Banana (Basso)

Info : staff.neroluce@gmail.com

