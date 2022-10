A quasi una settimana dal lancio commerciale dell’iPhone 14 Plus in tutto il mondo, si iniziano a tirare le somme per le vendite del dispositivo giunto in ritardo sul mercato rispetto all’iPhone 14 standard e gli iPhone 14 Pro e Pro Max. Proprio come il modello di melafonino meno costoso in assoluto, ecco che ci troveremmo di fronte ad un nuovo insuccesso di vendite, di certo inferiori rispetto alle aspettative.

Non molti ex o potenziali clienti Apple stanno preferendo l’iPhone 14 Plus, forse ancor meno dell’iPhone 14. Di contro, gli iPhone 14 Pro e Pro Max continuano ad essere ricercatissimi, dunque introvabili oppure con dei tempi di attesa per le spedizioni davvero importanti.

Un nuovo rapporto di DigiTimes afferma che le vendite di ‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14‌ Plus non sono per nulla paragonabili a quelle della controparte premium iPhone 14 Pro e Pro Max. Proprio questa situazione potrebbe portare Apple a prendere importanti decisioni, in particolare quella di ridurre la produzione dei modelli meno ricercati. Secondo alcune fonti, a Cupertino si era pianificato di produrre circa 90 milioni di melafonini nella seconda parte del 2022 e ora le ultime notizie sembrano spingere verso un numero più basso di unità pronte a giungere sul mercato, anche solo (si fa per dire) 80 milioni.

Il fatto che iPhone 14 e 14 Plus non siano ricercati così come la stessa Apple si sarebbe aspettata dovrebbe far riflettere proprio l’azienda di Cupertino. Forse i già clienti e i potenziali tali continuano a ritenere desiderabili solo i modelli top premium, perché dotati della vero evoluzione tecnologica della serie. Gli iPhone minori, per dirne anche solo una, dotati dello stesso chip degli iPhone 13 sono stati in parte bocciati dal responso delle vendite e di certo questo tipo di esperienza potrebbe influenzare il futuro del brand.

