L’attesa è ormai giunta al termine_ finalmente arriva in Europa, e quindi anche in Italia, il nuovissimo Motorola Moto G72, che l’azienda aveva fatto debuttare nel mercato indiano ad inizio di questo mese di ottobre. Ci troveremo tra le mani il medesimo modello che è stato venduto in Asia, quindi non restiamo in attesa di ulteriori modifiche al design oppure alle specifiche tecniche. Piuttosto, siamo curiosi di mostrarvi i dettagli, le caratteristiche, la disponibilità e il prezzo di questo fantastico device della casa a stelle strisce.

Iniziamo subito nel dire che il nuovo Motorola Moto G72 presenta un display OLED FHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, 402ppi, 20:9, doppio speaker Dolby Atmos e rapporto schermo-scocca 86,45%. Sotto la scocca è alimentato da un SoC Helio G99 di MediaTek, supportato da 6/8GB di memoria RAM DDR4x e da 128GB di spazio di archiviazione uMCP espandibile. Lo smartphone risulta molto resistente (ha ricevuto la certificazione IP52) e offre le seguenti connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C 2.0, jack audio da 3,5mm ed è ibrido per quanto riguarda la dual SIM.

Quanto al comparto fotografico davvero interessante, il telefono sfoggia sul retro una tripla fotocamera così suddivisa: un sensore principale da 108MP (pixel binning 9-in-1), un ultra-grandangolare /profondità da 8MP (pixel da 1,12um) e un sensore macro Vision da 2MP (pixel da 1,75um). La fotocamera anteriore è da 16 MP (con pixel da 1um). Il device (160,5×74,4×7,9mm per 166gr. di peso) è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di ricarica TurboPower 30 W. Il sistema operativo utilizzato è basato su Android 12. Il Motorola Moto G72 si potrà acquistare dalle prossime settimane nella versione 6/128GB al prezzo di 329,90 euro, nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue.

Continua a leggere su optimagazine.com