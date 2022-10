Alta tensione su Rai2 e non per via degli ascolti che restano bassi ma soprattutto per la continua mancanza di rispetto da parte di Pierluigi Diaco ai danni di Milo Infante. Non è la prima volta che il conduttore lamenta il fatto che spesso il suo ‘vicino’ di palinsesto sfora a sfavore del suo programma e anche oggi è successo lo stesso. Se nei giorni scorsi il conduttore si è limitato ad una battuta, oggi ha sbroccato in diretta attirando così l’attenzione del pubblico e dei social che gli hanno dato ragione inveendo ancora contro Diaco e il suo flop, BellaMà.

Pierliuigi Diaco continua a occupare lo spazio del collega per lanciare il suo BellaMa’, senza molto successo, e così al suo ritorno in onda ha esordito con un: “Ben ritrovati ai telespettatori che avranno avuto la pazienza di aspettarci”, lanciando così la sua frecciatina al collega. Come se non bastasse, oggi Infante non è riuscito a controllarsi e così ha continuato: “Oggi cominciamo alle 14.14, potrebbe essere davvero il nuovo titolo della trasmissione, domani speriamo di iniziare al nostro orario”.

Ecco il video del momento:

Chi segue il pomeriggio di Rai2 sa bene che spesso e volentieri Diaco usa il programma di Diaco, 14.00, per cercare di fare da traino al suo bocciatissimo BellaMà e oggi il collega non è riuscito a trattenersi. Infante non solo deve iniziare in ritardo rischiando di far scappare il suo pubblico ma è costretto a condividere il suo 5% di media di ascolti con il collega che, puntualmente, fa poi scappare tutti.

Cosa succederà adesso? Diaco domani chiederà scusa e proverà a limitarsi o coglierà la palla al balzo per continuare con i suoi ‘ritardi’ cronici?