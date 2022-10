Max Gazzè a Pompei renderà omaggio allo storico concerto dei Pink Floyd tra le rovine della città. Il cantautore romano lo ha annunciato nelle ultime ore sui suoi canali social.

Max Gazzè a Pompei per omaggiare i Pink Floyd

Proprio come avvenne nel film concerto diretto da Adrian Maben nel 1972, il concerto di Max Gazzè a Pompei si terrà presso l’anfiteatro del parco archeologico.

L’evento avrà luogo il 21 ottobre 2022 e sarà possibile partecipare sia in presenza che in diretta streaming. I biglietti saranno presto disponibili su TicketOne, ma c’è anche la possibilità di seguire la live collegandosi gratuitamente su ITsArt, piattaforma del Ministero della Cultura disponibile per tutti gli eventi artistici.

Pompeii Echoes, questo il nome dell’evento, vedrà Max Gazzè reinterpretare lo storico Live At Pompeii dei Pink Floyd portando con sé sul palco musicisti di alto calibro: oltre a Daniele Fiaschi e Duilio Galioto della Magical Mystery Band, insieme al cantautore romano ci saranno Cristiano Micalizzi, Max Dedo, Federico Ciancabilla e Greta Zuccoli, oltre alla cantante partenopea Ilaria Graziano.

Un’esperienza immersiva

Durante la conferenza stampa tenutasi nell’auditorium degli scavi di Pompei, è stato annunciato che l’evento sarà un’esperienza immersiva con onde millimetriche 5G che alla musica aggiungeranno una realtà aumentata che rende possibile “un’ulteriore narrazione”, oltre a quella artistica messa in scena con la musica.

“Ci affascina l’idea di rimettere in­sieme un evento così totalizzante, entrando con religiosa devozione in quel mondo musicale che ha fatto scuola per 50 anni e che è sempre andato oltre la canzone, penetrando nei meandri più sperimentali e psichedelici del rock”.

All’anfiteatro saranno ammesse 600 persone e l’ingresso sarà gratuito previa prenotazione presto disponibile su Ticketone. Solo una parte del pubblico sarà dotata di telefonini d’avanguardia che, inquadrando il palco, renderanno possibile la fruizione della totalità dell’esperienza della tecnologia 5G.

