La serie tv sul Pinguino non è ancora entrata in produzione, ma Colin Farrell ha svelato già i primi dettagli sull’atteso progetto, concepito come spin-off di The Batman, film di Matt Reeves.

L’attore è fresco di Coppa Volpi a Venezia per il film Gli Spiriti dell’Isola. In un’intervista concessa a Extra ha anticipato che la serie tv sul Pinguino inizierà le riprese nei primi mesi del 2023. Farrell ha inoltre confermato che la storia sarà un sequel ambientato circa una settimana dopo gli eventi di The Batman, in cui l’Enigmista ha generato il panico a Gotham City, causando una massiccia inondazione.

“Inizia circa una settimana dopo la fine di ‘The Batman‘”, ha detto Farrell. “Quindi Gotham è ancora, in qualche modo, sott’acqua. Ho letto la sceneggiatura del primo episodio, che si apre sui miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Mi è bastato questo per restare a bocca aperta”.

“È bello. È così ben scritto”, ha aggiunto Farrell. “Lauren LeFranc ha fatto un lavoro così straordinario, sta scrivendo tutti gli episodi e dirigerà la serie. Lei è formidabile. È una prospettiva eccitante su quel personaggio che amo alla follia. Mi sentivo come se non ne avessi abbastanza. Volevo interpretarlo ancora.”

Colin Farrell è stato acclamato dalla critica per il ruolo di Pinguino/Oswald Cobblepot in The Batman, ma non ha avuto molto screentime. Il film è stato un successo al botteghino con 770 milioni di dollari in tutto il mondo e avrà un sequel ufficiale. La serie sul Pinguino sarà il primo dei progetti legati a The Batman a uscire.

“Ho letto il primo episodio, che è così delizioso e così insolito come il personaggio dei fumetti. Era ciò che Matt Reeves aveva immaginato”, ha detto Farrell a Collider in un’altra intervista. “Ci saranno, penso sei o otto episodi. Dovrei leggere l’episodio due e tre entro la prossima settimana”.

I dettagli sulla trama di The Penguin sono tenuti nascosti. Inoltre, la serie tv non ha ancora una data di uscita.

