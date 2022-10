Una notte magica, spettacolare e ricca di emozioni quella che ha vissuto ieri sera il Napoli e l’intera tifoseria partenopea. Un traguardo, un sogno ed un obiettivo, raggiunti con il massimo impegno, con cuore e grinta da vendere. La compagine azzurra, infatti, con la vittoria ottenuta allo Stadio Maradona per 4-2 contro l’Ajax, ha staccato il pass di qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League con ben due giornate di anticipo. In una serata praticamente perfetta, però, c’è da sottolineare una notizia che non fa piacere per nulla ai tifosi azzurri: purtroppo, Frank Anguissa ha chiesto il cambio dopo essersi fermato a inizio secondo tempo; il fortissimo centrocampista camerunense è uscito dal terreno di gioco (al suo posto è subentrato Ndombele) toccandosi il retro della coscia destra, facendo preoccupare di fatto mister Spalletti e tifosi.

La SSC Napoli al termine della partita ha rilasciato un comunicato sulla prima diagnosi circa l’infortunio di Anguissa. L’ex calciatore del Fulham ha accusato un risentimento alla coscia destra. Stando a quanto riferito dall’edizione di oggi, giovedì 13 ottobre, del ‘Corriere del Mezzogiorno’, si teme uno stiramento ai flessori o comunque un problema di natura muscolare che costringerà il numero 99 azzurro a saltare diverse gare. Nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Certamente, se così dovesse essere, si tratta per il Napoli di una perdita molto importante, considerato il fatto che il centrocampista è stato uno dei calciatori migliori e più in forma in questa prima parte di stagione. Il camerunense è stato protagonista di prestazioni davvero eccellenti, collezionando tra l’altro 3 reti e 5 assist in 12 presenze. Insomma, sia per il club che per il popolo azzurro, la speranza è che i risultati degli esami strumentali cui si sottoporrà Anguissa domani non diano esiti positivi. Resteremo aggiornati.

Continua a leggere su optimagazine.com