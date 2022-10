“Così, de botto, senza senso”, il cantautore de La Locomotiva torna a cantare: nell’ultima ora è arrivato come un fulmine a ciel sereno l’annuncio del nuovo album di Francesco Guccini.

Canzoni Da Intorto, questo il titolo del disco, sarà fuori il 18 novembre e uscirà solamente in formato fisico nelle versioni su CD, CD limited edition, vinile, vinile special edition (limitata, numerata e colorata) e doppio vinile con le versioni strumentali delle tracce. Guccini non ha fornito molti dettagli, ma è dato sapere che Canzoni Da Intorto sarà un concept album.

Nella copertina del nuovo album di Francesco Guccini vediamo una foto dell’artista uscire fuori dalla cornice, quasi un modo per ricordarci il suo essere controcorrente e fuori dagli schemi.

Secondo la nota stampa, Canzoni Da Intorto è l’album che Francesco Guccini “ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita”. Non è dato conoscere la tracklist né l’eventuale presenza di ospiti, dettagli che potrebbero essere svelati nei prossimi giorni.

L’ultimo album di Guccini è L’Ultima Thule (2012). Sono passati dunque 10 anni dall’ultima volta in cui abbiamo ascoltato gli inediti del cantautore modenese, che aveva tenuto il suo ultimo concerto nel 2011 per poi annunciare il suo ritiro dalle scene. per questo il ritorno di Francesco Guccini coglie di sorpresa tutti, trattandosi di un evento totalmente inatteso.

Recentemente Guccini ha detto la sua sull’attualità, nel corso di un’intervista rilasciata poco prima delle elezioni del 25 settembre 2022.

Non era mancato il pensiero su Giorgia Meloni con la quale, secondo l’artista, l’Italia rischierebbe la “regressione conservatrice” che, tuttavia, non lo sorprenderebbe: “La società italiana tende a destra, non a sinistra. L’anima prevalente è sempre stata questa“.

Ancora, Guccini aveva difeso Laura Pausini dalle polemiche per quel rifiuto di cantare Bella Ciao nella tv spagnola: “Non significa essere di destra, significa prudenza”.

