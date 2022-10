Emily Blunt è la protagonista della nuova serie western di Prime Video The English, di cui lo streamer ha appena rilasciato un nuovo trailer. In un periodo di grande vigore per il genere neo-western, sulla scia del successo di Yellowstone, prime ha recentemente rinnovato anche Outer Range per una seconda stagione.

La nuova scommessa del genere di Prime con protagonista Emily Blunt debutterà venerdì 11 novembre nel catalogo della piattaforma, in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Emily Blunt è qui nel ruolo di un’aristocratica inglese di nome Lady Cornelia Locke, nell’America del 1890. Al centro della trama c’è il suo incontro con Eli Whipp (Chaske Spencer, già in Blindspot), un esploratore della tribù di nativi americani Pawnee. Quella che ne segue è una storia di vendetta, con Cornelia che confessa i suoi desideri di rivalsa: “Qualcuno ha ucciso mio figlio… e ora io lo ucciderò“. Chiederà quindi aiuto a Eli per la sua impresa, usando fucili, proiettili, archi e frecce per armarsi di tutto punto.

Il personaggio di Emily Blunt e quello di Eli Whipp si uniscono nell’America centrale di fine Ottocento per attraversare un paesaggio violento fatto di sogni e sangue. Entrambi hanno chiaro quale sia il proprio destino, ma nessuno dei due è consapevole di quanto esso sia radicato in un passato condiviso. Ostacoli sempre più terrificanti li metteranno alla prova fino ai loro limiti, fisicamente e psicologicamente, ma il superamento di questi intralci li avvicinerà alla loro destinazione finale: la nuova città di Hoxem, nel Wyoming. Qui un’indagine dello sceriffo locale Robert Marshall e della giovane vedova Martha Myers su una serie di strani e macabri omicidi irrisolti rivelerà la storia condivisa di Cornelia ed Eli, che si troveranno faccia a faccia con il futuro che dovranno vivere.

Ecco il trailer di The English.

