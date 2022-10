La solitudine rappresentata attraverso un funerale. Un video cupo e scuro accompagna il nuovo singolo dei Maneskin: è The Loneliest, che ha già messo a segno il record di brano più ascoltato al mondo nel giorno del debutto negli store digitali. Poi è arrivata anche la nomination agli MTV EMA 2022, nella categoria riservata agli italiani.

Intanto i Maneskin rilasciano il video del singolo e Damiano David racconta come si sono svolte le riprese.

“Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”, le sue parole. Si riferisce alla scena finale del video, quando si lancia nella pozzanghera lasciata dalla bara protagonista del funerale. Damiano si getta nella pozzanghera creata dalla pioggia battente e scopre che in realtà si tratta di un corso d’acqua profondo.

Un’esperienza vicina alla morte – ma in tutta sicurezza, lo sottolineiamo. L’artista infatti non è mai stato realmente in pericolo di vita sul set del video. Tuttavia per Damiano non sarebbe stata la prima volta: in adolescenza è stato letteralmente salvato da suo padre diverse volte. “Ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”, racconta.

“Assieme a Coraline questa è la canzone più personale che ho scritto. Non sono più insicuro e sono perciò pronto ad aprirmi. È una delle ultime canzoni a cui ho lavorato”, spiega, prima di spendere qualche parola sulla fonte d’ispirazione. Ha pensato alla solitudine e all’assenza prima di scrivere il pezzo:

“Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi. Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. E ho pensato: che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone a cui voglio bene se un giorno dovessi sparire io?”

Continua a leggere su optimagazine.com