Sembrava strano non imbattersi in segnalazioni del genere da tempo e, puntualmente, torna oggi 13 ottobre la bufala “da domani niente buongiorno e buonanotte con foto”. L’ultimo riscontro in merito lo abbiamo condiviso esattamente un anno fa sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che a volte gli utenti meno esperti ricondividono un messaggio pensando possa essere attuale. Il problema è dimenticare di osservare l’anno del post ripreso, oltre ovviamente al suo contenuto, se pensiamo che siamo al cospetto di una fake news palese.

Il ritorno della bufala “da domani niente buongiorno e buonanotte con foto”: gira ancora su WhatsApp

L’annuncio falso gira ancora una volta su WhatsApp, ma coloro che lo ricevono tendono a copiarlo ed incollarlo anche su Facebook. E così, soprattutto tra il pubblico ignaro del fatto che la catena giri in realtà da anni e anni, si diffonde il timore che una minaccia per la nostra sicurezza digitale sia di nuovo in agguato. Il rischio è che le persone non scarichino le foto a prescindere, pensando che ce ne sono alcune in grado potenzialmente di trasformarsi in virus e di formattare il nostro cellulare. La solita storia di cui evidentemente non ci libereremo mai.

Per evitare ulteriori fraintendimenti, vi ricordo per l’ennesima volta che la catena con “da domani niente buongiorno e buonanotte con foto” veicola informazioni sbagliate e del tutto inventate. Insomma, nessun virus sta circolando e la catena WhatsApp va cestinata una volta per tutte. Indipendentemente dal fatto che abbiate o meno conoscenze avanzate sotto questo punto di vista.

Insomma, qualora doveste ricevere messaggi WhatsApp o leggere catene Facebook in stile “da domani niente buongiorno e buonanotte con foto”, ricordate che siamo al cospetto di una bufala. Anche a voi è capitato di rileggere il testo di recente?

