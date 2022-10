Non è ancora chiuso il capitolo del bonus asilo nido 2022. Se da un lato i fondi per quest’anno sono teoricamente finiti, come riportato da INPS a più riprese negli ultimi tempi, allo stesso tempo occorre fare il punto della situazione per chi al momento è fuori da questo discorso, senza aver perso del tutto le speranze di rientrarci. In particolare, è molto importante completare il discorso fatto in settimana sul nostro magazine, in relazione alla possibile attivazione del bonus in caso di rinunce da parte di chi ha visto accolta la propria domanda durante l’anno.

Chiarimenti ufficiali da INPS sui fondi residui per bonus asilo nido 2022 in vista dei prossimi mesi

Alla luce di una situazione tutt’altro che certa e definitiva per chi vede la domanda sul bonus asilo nido 2022 accolta con riserva, è cruciale capire come INPS intenda la storia dei fondi residui per il suddetto bonus, in modo da essere costantemente sul pezzo. Alla luce di una vicenda non chiara a 360 gradi, è arrivata una nota ufficiale pubblicata però solo nei commenti ad un post Facebook direttamente da INPS, in modo da definire meglio tutta la storia:

“Sono purtroppo finiti i fondi. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito. Ci dispiace ma i fondi per questa prestazione vengono stanziati dallo stato a inizio anno e, come scritto nella domanda, si può richiedere fino ad esaurimento fondi“.

Insomma, ora dovrebbe essere più chiaro come funzionano i fondi residui per bonus asilo nido 2022, con INPS che ha precisato una volta per tutte alcuni concetti.

