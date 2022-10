NCIS: Los Angeles 14 ha debuttato questa settimana su CBS, preoccupando il pubblico storico per la sorte del personaggio di Hetty Lange (interpretata da Linda Hunt). Dopo una serie di apparizioni sporadiche, Hetty non si è vista nella première di stagione, in una trama che ha giocato con la possibilità che potesse essere stata uccisa in Siria.

Nel primo episodio di NCIS: Los Angeles 14 la squadra è stata informata del ritrovamento di un cadavere in Siria, che è l’ultima posizione conosciuta di Hetty. Nel finale è stato rivelato che il corpo, nonostante avesse la sua targhetta identificativa addosso, in realtà era quello di un bambino. In sostanza Hetty aveva simulato la propria morte.

In questo modo NCIS: Los Angeles 14, spiega lo showrunner R. Scott Gemmill, sta preparando il terreno per il ritorno in scena di Hetty nel corso di questa stagione. Parlando del personaggio a Variety, Gemmill l’ha definito “una forza integrale all’interno dell’agenzia e una parte particolarmente importante del passato di Callen“. Per questo l’obiettivo è riportarla a casa:

Mentre Callen inizia a pensare al suo imminente matrimonio con Anna, vorrebbe che Hetty fosse presente. Il piano è di andare a salvarla a un certo punto e scoprire in cosa si è cacciata in Siria, ma stiamo solo cercando di capire quando possiamo farlo. L’obiettivo è realizzarlo in questa stagione.

NCIS: Los Angeles 14, che ha appena debuttato negli Stati Uniti, si pone dunque l’obiettivo di reintegrare il personaggio storico di Linda Hunt nella serie, con una trama che evidentemente potrebbe occupare anche diversi episodi in questa prima parte della stagione. In Italia NCIS: Los Angeles 14 non arriverà su Rai2 prima del 2023.

