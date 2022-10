In questo articolo troverete aggiornamenti sui Blink 182, per i biglietti 2023 per l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La band annuncia una sola data in programma in Italia nel 2023 ed è caos nel giorno di avvio delle prevendite.

La band si riunisce e con la formazione originale suonerà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, il 6 ottobre 2023. Ad aprire il concerto The Story So Far.

Due di scaglioni di avvio delle prevendite. Il 13 ottobre alle ore 10.00 parte la prevendita anticipata per gli utenti iscritti a MyLiveNation ed è caos. Impossibile acquistarli. Sono esauriti? C’è grande attesa per l’unica tappa italiana dei Blink-182 prevista per il prossimo anno, che si è tradotta in una corsa ai biglietti.

In tanti ci state segnalando malfunzionamenti. Biglietti disponibili messi nel carrello e poi resi non disponibili, impossibilità di finalizzare l’acquisto. Cosa sta succedendo? I biglietti ci sono oppure no?

La buona notizia è che non sono (ancora) esauriti. Il numero di biglietti in vendita nella pre-sale MyLiveNation non è pari alla totalità disponibile. Questo significa che in ogni caso saranno disponibili nuovi ticket nella prevendita generale che inizierà alle ore 10.00 di lunedì 17 ottobre su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

I malfunzionamenti temporanei potrebbero inoltre essere causati dal sovraffollamento di oggi: più utenti inseriscono contemporaneamente gli stessi biglietti nel carrello mandando in tilt il sistema. Il nostro suggerimento è di riprovare più volte nel corso della giornata di oggi se si intende usufruire della pre-sale Live Nation.

Prezzi dei biglietti per Blink-182 a Bologna nel 2023

Si parte dai 50 euro della tribuna sud per arrivare agli 85 euro di un biglietto non numerato per il Pit con posto in piedi. Il settore del parterre è in vendita a 60 euro. Il primo settore premium costa 65 euro e il primo settore ovest/est 60 e sono disponibili anche pacchetti Vip che consentono di usufruire di contenuti aggiuntivi a fronte di un prezzo maggiore.

Tutti i dettagli sui prezzi dei biglietti e dei pacchetti Vip sono disponibili in questo articolo.

