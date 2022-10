Il Samsung Galaxy S23 non dovrebbe riservarci sorprese, almeno per quanto riguarda la capacità della sua batteria. Nelle ultime ore, il noto leaker Ice Universe ha condiviso una foto nella quale viene mostrata proprio la preziosa componente hardware del prossimo smartphone. Ebbene sembrerebbe proprio che, in base a quanto visto e comunicato, non ci siano novità rispetto alle generazioni precedenti della serie.

La presenza di una foto con la componente indicata, la dice lunga sullo stato di avanzamento lavori per il lancio del prossimo top di gamma. Siamo in ottobre e per l’uscita dei successori del Samsung Galaxy S22 potrebbe mancare un trimestre scarso, vista la probabile presentazione dei dispositivi nel mese di gennaio 2023. L’immagine in questione non sembra fornire particolari informazioni sull’amperaggio del dispositivo: eppure è proprio Ice Universe a dirci che il top di gamma dovrebbe poter contare su una componente da 5000 mAh.

Vista l’anticipazione di queste ore, è giusto effettuare una comparativa con il Samsung Galaxy S22 Ultra di quest’anno e addirittura anche con il Samsung Galaxy S21 Ultra del 2021. In entrambi i casi si è optato per una unità sempre da 5000 mAh: dunque i progettisti hanno ritenuto giusto non andare oltre, aumentando l’amperaggio, magari puntando ancora sull’ottimizzazione software dei consumi.

Fermo restando il quasi certo amperaggio appena indicato, possiamo anche fare il punto sulla futura velocità di ricarica del dispositivo. Negli ultimi tempi, si sono moltiplicate le notizie relative all’alimentatore supportato dal prossimo top di gamma. Anche in questo caso non dovrebbe esserci una rivoluzione: il caricatore da 45 W dovrebbe essere lo stesso in uso sul Samsung Galaxy S22 Ultra di quest’anno. Insomma, si registra (almeno per ora) una mancata evoluzione per il modello premium che verrà. Nuove indiscrezioni potrebbero confermare o smentire presto quanto noto finora.

Continua a leggere su optimagazine.com