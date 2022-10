Il rilascio dell’aggiornamento Android 13, insieme all’interfaccia One UI 5.0, è davvero dietro l’angolo. Già era noto che i tempi della distribuzione sarebbero stati abbastanza ristretti: ora, lo stesso produttore ha confermato il prossimo passaggio software durante la sua conferenza annuale degli sviluppatori di ieri 12 ottobre.

Le ultime dichiarazioni

Entro la fine di questo mese e non oltre, il Samsung Galaxy S22 otterrà già l’aggiornamento definitivo Android 13 insieme all’interfaccia One UI 5.0. D’altronde c’era da aspettarselo, visto che sono già state rilasciate quattro beta dell’update tanto atteso e soprattutto l’ultimo firmware sembra essere più completo e ottimizzato dei precedenti. Prima che ottobre finisca, si potrebbe assistere alla distribuzione ancora di un quinto pacchetto di test, pure migliorativo: non ci sono dubbi tuttavia sul fatto che il passaggio conclusivo poi tarderebbe solo di qualche giorno.

Dunque i possessori dei Samsung Galaxy S22 possono aspettarsi l’aggiornamento Android 13 e la One UI 5.0 sui loro telefoni già in un paio di settimane? Di certo la distribuzione partirà a breve ma potrebbe non essere globale. Sulla base di quanto accaduto anche in passato, potrebbe darsi che l’update sia pronto subito per alcuni paesi privilegiati dove c’è stato il programma beta (per l’Europa ad esempio in Germania) e solo dopo altrove. Insomma, sui tempi del rilascio nostrano, c’è qualche doverosa riserva.

Altri smartphone coinvolti

Android 13 e la One UI 5.0 non sono attesi in tempi brevi solo per il Samsung Galaxy S22. Entro la fine dell’anno, il produttore sarebbe pronto a portare l’ultima esperienza software anche su Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4 , Galaxy Z Flip 4 , Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Addirittura, il passaggio sarebbe quasi pronto anche per un dispositivo di gamma media come il Galaxy A53, anche se finora una prima beta di One UI 5.0 è stata invece resa disponibile per il Galaxy A52. Analizzeremo di certo i futuri sviluppi.

