40 anni di carriera e alcuni appuntamenti dal vivo nel nostro Paese. I concerti di Tony Hadley in Italia nel 2022 saranno 6 in tutto e coinvolgeranno alcune delle principali località della penisola. Si parte da Torino il 22 novembre per un live al Teatro Colosseo. Si prosegue il 23 novembre a Milano, per un concerto presso TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Il 24 novembre Tony Hadley sarà dal vivo al Teatro Comunale di Ferrara e il 26 novembre sarà a Firenze per una serata al Tuscany Hall. I concerti di Tony Hadley in Italia proseguiranno il 27 novembre a Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L’ultima tappa della tranche italiana della tournée sarà invece quella del 28 novembre al Teatro Duse di Bologna.

I biglietti per la tappa di Bologna sono già disponibili in prevendita su TicketOne mentre quelli per le altre date saranno disponibili dal 14 ottobre. Per la data di Ferrara, i biglietti saranno disponibili in vendita sul sito del Teatro Comunale.

40th Anniversary Tour lo ha portato a calcare i palchi di quasi 40 località del Regno Unito, passando poi per l’Italia la scorsa estate, l’Australia, la Nuova Zelanda, Giappone e Filippine. Adesso Tony Hadley torna nel nostro Paese per altri 6 appuntamenti nei teatri.

I concerti di Tony Hadley in Italia nel 2022

22 novembre – TORINO Teatro Colosseo

23 novembre – MILANO TAM Teatro Arcimboldi Milano

24 novembre – FERRARA Teatro Comunale

26 novembre – FIRENZE Tuscany Hall

27 novembre – UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine

28 novembre – BOLOGNA Teatro Duse

Per le date di Torino, Milano, Firenze e Udine è disponibile il VIP PACK che comprende:

– Biglietto per le prime due file

– Meet & greet con l’artista

– Pass laminato

– Cartolina autografata

Continua a leggere su optimagazine.com