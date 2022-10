Si procede a grandi passi verso l’uscita di iOS 16.1, impossibile negarlo pure dopo il rilascio in queste ore della corrispettiva quinta beta dell’aggiornamento Apple per gli sviluppatori. Il percorso sperimentale, probabilmente, non è ancora concluso ma abbiamo ora anche delle notizie aggiuntive sul probabile appuntamento con il rilascio della versione software.

La quinta beta

Siamo al cospetto di un ulteriore aggiornamento migliorativo del firmware. La quinta beta di iOS 16.1 ha un peso non eccesivo di circa 500 MB e non contiene novità rilevanti, semmai solo correzioni di bug e alcune ottimizzazioni. C’è da scommetterci, gli sviluppatori hanno lavorato per migliorare l’esperienza degli utenti ancora una volta. Le lamentele per la scarsa durata della batteria soprattutto non sono poche dopo il primo rilascio di iOS 16 e anche degli update minori successivi. Per questo motivo, assistiamo ad una serie di update di test consecutivi, proprio per evitare che con iOS 16.1 ufficiale poi si presentino ancora le stesse difficoltà-

Prima dell’uscita una beta 6?

Ad inizio settimana, il noto informatore Mark Gurman ha parlato di lancio dei iPadOS 16.1 e di nuovo hardware previsto nella settimana del 24 ottobre. Difficile che l’uscita di iOS 16.1 non si collochi nella stessa finestra temporale: dunque dal rilascio definitivo ci separano ancora un paio di settimane. Per migliorare ancora la soluzione software, appare plausibile che la quinta beta commentata oggi non sia dunque l’ultima. Potrebbe ancora arrivare un sesto firmware di test, di certo la settimana prossima, per poi procedere solo negli ultimi giorni del mese al download finale per tutti. Vedremo se questa più che probabile tabella di marcia sia la stessa pianificata da Apple. Non ci resta che attendere l’evoluzione delle cose, sperando pure che (nel frattempo) non sorgano inattesi problemi di qualsiasi tipo.

