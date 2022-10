Netflix annuncia Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi e rivela la data ufficiale di messa in onda per la gioia di tutti coloro che amano il genere e che non aspettavano che i dettagli ufficiali. La docu-serie prodotta dalla pluripremiata società di produzione televisiva inglese RAW, sarà disponibile il 20 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, raccontando al mondo della scomparsa di Emanuela Orlandi, una cittadina di Città del Vaticano sparita in circostanze misteriose il 22 giugno 1983.

Il caso ha scosso l’Italia all’epoca e continua a farlo ogni volta che l’argomento viene a galla o diventa oggetto di discussione nei programmi televisivi che si occupano di gialli, scomparsi ed omicidi. Ancora oggi, dopo 39 anni, il caso è rimasto irrisolto e Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi racconterà su Netflix in modo dettagliato questa storia coinvolgente attraverso nuove interviste con la famiglia Orlandi e con testimoni che non avevano mai parlato prima, ma c’è davvero ancora qualcosa che non sappiamo di questa storia?

Nel corso dei 4 episodi, la docu-serie raccoglie queste nuove voci dipingendo l’immagine di un’oscura rete di segreti tenuti nascosti ad ogni costo. La serie è condotta dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, e dal giornalista italiano Andrea Purgatori, che ha seguito il caso sin dall’inizio. La docu-serie è scritta e diretta da Mark Lewis (vincitore di un Emmy per la docu-serie Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer) mentre la produzione è affidata a Chiara Messineo, mentre Tom Barry e Dimitri Doganis sono i produttori esecutivi per RAW.

Solo con la messa in onda scopriremo se altri dettagli e consecutivi dibattiti verranno a galla oppure rimarrà tutto nel silenzio, come è sempre stato in questa losca e triste storia.