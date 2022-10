Il cast di Yellowstone 5 accoglie un’altra new entry: si tratta della giovane attrice Orli Gottesman, che si unisce al già ricco ensamble del dramma neo-western nella prossima stagione in arrivo tra un mese su Paramount+ negli Stati Uniti (successivamente in Italia su Sky Atlantic).

In Yellowstone 5 Gottesman dovrebbe impersonare l’interesse amoroso del figlioccio di Beth, Carter, interpretato da Finn Little. L’amore potrebbe dunque essere nell’aria non solo per gli sposi novelli Beth Dutton e Rip Wheeler, convolati a nozze nel finale della stagione 4, ma anche per il giovane Carter, che è stato invitato proprio da Beth a vivere e lavorare nel ranch di Dutton dopo aver perso entrambi i suoi genitori.

In Yellowstone 5 Orli Gottesman potrebbe essere dunque l’interprete della prima cotta adolescenziale di Carter, che appare molto cresciuto rispetto alla scorsa stagione, come ha ironizzato già lo scorso maggio, all’inizio delle riprese della nuova stagione, lo stesso Finn Little su Instagram. L’attore ha scherzato sostenendo di non essere stato riconosciuto dai suoi stessi colleghi di set e dalle maestranze quando è tornato in Montana per girare i nuovi episodi: “Quando dici ‘ciao, piacere di vederti!’ alla troupe cinematografica e non sanno chi sei!” ha scritto il giovane interprete a corredo di una sua foto lo scorso maggio.

Per quanto riguarda il personaggio di Orli Gottesman in Yellowstone 5, secondo Entertainment Weekly interpreterà Halie, una ragazza sicura di sé, divertente ed estroversa che gravita attorno a Carter. Nella quinta stagione, sarà la persona che dà a Carter la possibilità di uscire dal suo guscio e a non chiudersi in se stesso, anzi a desiderare di avere una persona accanto, che sia lì per lui. Gottesman apparirà in qualità di guest star, quindi è attesa solo in una manciata di episodi.

Continua a leggere su optimagazine.com