Delitti in Paradiso 11 su Rai2 si avvia verso l’ultima parte di stagione col terzultimo episodio, in onda il 12 ottobre insieme a Bull 6, entrambe in onda in prima visione in chiaro e in prima serata.

La programmazione di Delitti in Paradiso 11 su Rai2, partita lo scorso agosto e ripresa a settembre dopo una breve pausa, si concluderà il 26 ottobre col decimo ed ultimo episodio della stagione.

Il 12 ottobre va in onda l’episodio 8 di Delitti in Paradiso 11, che si intitola Scacco matto: la trama si svolge durante un’attesissima partita a scacchi sull’isola: a disputarla sono due grandi campioni del passato, ma mentre il match è in corso si consuma l’omicidio di uno dei due sfidanti, causato da un potente veleno spalmato sulla regina bianca. Come avrà fatto l’assassino a spargere un siero letale sul pezzo della scacchiera e, soprattutto, per quale ragione lo avrebbe fatto? Il passato dei due campioni di scacchi si rivela ricco di sorprese e l’indagine sarà complicata dall’intrusione di un’efficiente quanto enigmatica giornalista.

A seguire Delitti in Paradiso 11 nella serata di Rai2 un nuovo episodio in prima tv di Bull 6, l’undicesimo della stagione, dal titolo Questioni di famiglia, in cui va in scena il primo scontro in tribunale tra la TAC e Marissa dopo che quest’ultima ha lasciato la società di Bull per andare a lavorare con Bradley Lena. Inoltre Taylor deve affrontare Erik che chiede l’affidamento di Mauricio.

Sia Delitti in Paradiso 11 che Bull 6 sono disponibili anche in streaming su Raiplay, coi rispettivi episodi fruibili per una settimana dopo la messa in onda televisiva.

