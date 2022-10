Occorre fare particolare attenzione in queste ore alla PEC di Aruba, visto che vengono segnalati problemi con la webmail oggi 12 ottobre. Situazione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo vissuto a fine settembre, quando sul nostro magazine abbiamo trattato un altro disservizio del genere tramite specifico approfondimento. Al momento non sappiamo ancora quanto sia estesa l’anomalia del giorno, ma è chiaro che la questione debba essere monitorata in tempo reale, senza lasciare nulla al caso.

Primi riscontri sui problemi con la PEC di Aruba: massima attenzione alla webmail che non funziona il 12 ottobre

Secondo quanto appreso in mattinata, tramite anche alcuni test che ho avuto modo di condurre in prima persona da cliente, ci sarebbero effettivamente problemi con la PEC di Aruba. Allo stato attuale, il login con le proprie credenziali funziona ad intermittenza, ragion per cui dovremo fare molta attenzione alla webmail il 12 ottobre. Va detto che la mola di segnalazioni, al momento, non è così alta su Down Detector, ma la curva è in crescita e allo stato attuale è impossibile prevedere quali saranno gli scenari a medio termine.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi minuti, ma è chiaro che non si tratti del primo malfunzionamento di questo tipo e che i problemi con la PEC di Aruba inizino ad essere un po’ troppo frequenti. Questa la direzione che stanno prendendo i commenti di coloro che non hanno approcciato bene il disservizio di stamane, in attesa di capire quanto sia esteso. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, in ogni caso, non ci sono riscontri ufficiali da parte dell’assistenza.

A voi come vanno le cose questo mercoledì? Avete fatto i conti con problemi legati alla PEC di Aruba? Fateci sapere con un commento qui di seguito per saperne di più.