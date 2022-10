Stavate aspettando l’offerta Amazon Prime Day che vi permettesse di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 4 ad un prezzo ragionevole? Eccola arrivare oggi 12 ottobre, proprio agli sgoccioli di questo straordinario evento di sconti. Il pieghevole del colosso di Seul, nel suo ultimo modello, è proposto al prezzo di 999,90 euro in luogo dei 1149 euro del listino originale, con uno sconto di 149,10 euro complessivi. Potrete acquistare il prodotto anche in 12 rate mensili da 83,33 euro ciascuna, con spedizione e reso gratuiti per i clienti Prime.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 vi arriverà a casa già domani 13 ottobre ordinandolo entro poche ore. Il device è disponibile in versione italiana, nella colorazione Bora Purple 2022 e nel modello sbloccato, senza alcun brand telefonico che ne limiti le funzionalità, con 128GB di storage interno (altrimenti il prezzo salirà arrivando a quote non proprio abbordabili). Oggi 12 ottobre non potrete proprio esimervi dal guardare con interesse il Samsung Galaxy Z Flip 4, un gioiello senza ombra di dubbio, compatto e flessibile, oltre che pieghevole.

Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast...

Fotocamera che cattura tutti i tuoi momenti: FlexCam di Galaxy Z Flip4...

Capita che venga voglia di testare una novità tecnologica che non si ha mai avuto modo di stringere tra le mani: magari il Samsung Galaxy Z Flip 4 rappresenta proprio questo, non vediamo perché non togliersi questo sfizio, dovendo anche cambiare smartphone ed avendo messo qualche soldino da parte. Oggi 12 ottobre, ultimo giorno dell’Amazon Prime Day in salsa autunnale (dopo quello estivo), l’occasione per comprare il Samsung Galaxy Z Flip 4 è più che propizia, quindi dovreste assolutamente approfittarne. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

